The Weeknd: Koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Pierwotnie trasa promująca płytę "After Hours" (2020) miała rozpocząć się w czerwcu 2020 r. w Vancouver w Kanadzie, ale z powodu pandemii koronawirusa całość została przesunięta najpierw na 2021 r., a później na 2022 r.

Teraz poznaliśmy szczegółową rozpiskę koncertów The Weeknd. Wiadomo już, że kanadyjski wokalista r'n'b we wrześniu 2022 r. przeniesie się do Europy, a 7 listopada zaśpiewa w Tauron Arenie Kraków.

31-letni The Weeknd naprawdę nazywa się Abel Makkonen Tesfaye.

Wokalista, kompozytor i producent ma na koncie ponad 75 mln sprzedanych płyt, jego utwory biją rekordy w ilości odtworzeń w serwisach streamingowych, a półki uginają się od nagród (zdobył m.in. trzy statuetki Grammy, pięć American Music Awards czy 19 nagród Billboardu).