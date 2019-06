"The Rewind Tour": Dr. Alban, Corona i Whigfield w składzie

Koncert "The Rewind Tour" powiększył się o kolejnych wykonawców. W listopadzie w Warszawie pojawią się Dr. Alban, Corona i Whigfield.

Dr. Alban czyli Alban Uzoma Nwapa to szwedzki piosenkarz i producent nigeryjskiego pochodzenia, który z zawodu był dentystą. W 1990 roku wydał swój pierwszy album "Hello Africa", który zapoczątkował jego karierę w przemyśle muzycznym. Płyta rozeszła się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Jednak dopiero drugi album "One Love" wyniósł go na szczyty popularności na całym świecie, a piosenka "It's My Life" był numerem jeden na listach przebojów niemal w całej Europie.

Corona to włoska grupa muzyczna eurodance założona w 1993 w Rzymie. Wokalistka Olga de Souza pochodzi z Brazylii z Rio de Janeiro i przez wiele lat pracowała w banku. W końcu znalazła się we Włoszech, gdzie trafiła na szczyty list przebojów ze swoim hitem "The Rhythm of the Night". Wkrótce stała się nieoficjalną królową muzyki dance na całym świecie.

Whigfield (Sannie Carlson) to duńska wokalistka eurodance, najbardziej znana ze swojego przeboju z 1994 roku czyli "Saturday Night". Została wpisana do księgi rekordów Guinessa jako pierwsza w historii artystka, która dotarła na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii jako debiutantka. Jej kolejne hity "Another Day" czy "Think Of You" tylko ugruntowały jej pozycje w czołówce muzyki dance.

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada na warszawskim Torwarze. Tego dnia wystąpią również: Aqua, Technotronic i Snap!