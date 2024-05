Po niedawnych koncertach w Warszawie i Krakowie u boku rodaków z Meshuggah, które odbyły się w połowie marca, melodyjni deathmetalowcy z Goeteborga znów odwiedzą nasz kraj. Tym razem Szwedzi przyjadą do Polski w ramach własnej trasy pod szyldem "Halos Over Europie 2025". Podopiecznych Nuclear Blast Records zobaczymy 9 lutego 2025 roku na deskach warszawskiej Progresji.

U boku The Halo Effect w charakterze gościa specjalnego trasy wystąpią ich koledzy z wytwórni, czyli szwedzki Pain, zespół Petera Tägtgrena (Hypocrisy), którego nowy, pierwszy od ośmiu lat album "I Am" ujrzy światło dzienne już 17 maja. W roli supportu zagra fiński Bloodred Hourglass.

The Halo Effect powraca do Polski. Ile kosztują bilety na koncert?

Bilety na warszawski koncert The Halo Effect - organizowany przez Knock Out Productions - dostępne są w cenach 129 / 139 zł (przedsprzedaż) i 150 zł (w dniu imprezy).



Przypomnijmy, że The Halo Effect, którego debiutancki longplay "Days Of The Lost" miał swą premierę w 2022 roku, tworzy pięciu byłych i obecnych członków goeteborskiego In Flames: Jesper Strömblad (gitara), Daniel Svensson (perkusja), Peter Iwers (bas), Niclas Engelin (gitara; jako jedyny wciąż w szeregach In Flames) i Mikael Stanne (wokal; także w Dark Tranquillity).

Na początku lutego The Halo Effect wypuścili singel "Become Surrender", który, choć zarejestrowany podczas sesji "Days Of The Lost", nie trafił na pierwszą płytę Szwedów. Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej: