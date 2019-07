Testament, Exodus i Death Angel na wspólnym koncercie w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

19 lutego 2020 r. w Hali Orbita we Wrocławiu odbędzie się wspólny koncert legend thrash metalu - Testament, Exodus i Death Angel.

Testament powróci do Polski w 2020 r. /Beata Zawrzel / INTERIA.PL

Europejska trasa koncertowa "The Bay Strikes Back" rozpocznie się 6 lutego 2020 r. w Kopenhadze, a zakończy 11 marca 2020 r. w niemieckim Hannowerze. Na całej trasie, formacji Testament towarzyszyć będą wyjątkowi goście: Exodus oraz Death Angel.

Zarówno Testament, jak i Exodus pracują obecnie nad nowymi albumami, które mają ukazać się w nadchodzącym roku. Grupa Death Angel będzie promować w trasie wydaną w maju płytę "Humanicide".

Przypomnijmy, że Testament był jedną z gwiazd tegorocznego Mystic Festival w Krakowie, zagra też na Dużej Scenie rozpoczynającego się 1 sierpnia Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą.

Lata 80. to czas, gdy muzycy heavymetalowi zaczęli eksperymentować z tempem aranżacji, stawiając na coraz szybsze gitarowe riffy i potężną, niezwykle wymagającą sekcję rytmiczną. Z połączenia elementów charakterystycznych dla ciężkiego metalu i punka zaczął wyłaniać się nowy gatunek - thrash metal. W języku angielskim "to thrash" oznacza chłostać, co doskonale oddaje brutalną prędkość gitar i rozgorączkowaną szybkość perkusji charakterystyczną dla tego gatunku.



Powstanie kapeli Testament zbiegło się z rozkwitem thrash metalu w rejonie Zatoki San Francisco. W 1983 roku gitarzysta Eric Peterson i wokalista Derrick Ramirez powołali do życia kapelę, która pomogła zdefiniować gatunek i niezmiennie tworzy thrash w najczystszej postaci. W tym samym czasie w Kalifornii swoje pierwsze thrashowe utwory nagrywały kapele takie jak Metallica czy Slayer.



W 1987 roku zespół Testament wydał debiutancką płytę "The Legacy" (tytuł płyty odwołuje się do oryginalnej nazwy zespołu, którą artyści byli zmuszeni zmienić w 1986 roku). Kapela umocniła swoją pozycję w jednej lidze z zespołami tak nazywanej "Wielkiej Czwórki" metalu po niezwykle udanej trasie koncertowej z Anthraxem.

Clip Testament The Legacy

"Eric tworzy świetne riffy, a ja piszę teksty naszych utworów. Kombinujemy razem aż powstanie szkielet utworu, a potem pracujemy nad tym by powstała piosenka. Wtedy dodajemy wybitne talenty Alexa i Steve'a - to niesamowite, co potrafimy wspólnie stworzyć" - mówi o procesie twórczym Testamentu wokalista kapeli, Chuck Billy.



Testament ma w swoim dorobku 11 albumów studyjnych, 5 albumów nagranych podczas występów na żywo, 6 kompilacji najlepszych przebojów, 3 DVD i 12 singli. Kapela jest często wymieniana jako inspiracja przez zespoły takie jak Korn, Limp Bizkit, Gojira.

Amerykanie zapowiadają, że w 2019 roku wydadzą nową płytę. Dotychczasowy dorobek zamyka "Brotherhood Of The Snake" z końca października 2016 roku.

Obecnie Testament tworzą: Chuck Billy (wokal), Eric Peterson (gitara), Alex Skolnick (gitara), Steve DiGiorgio (gitara basowa) i Gene Hoglan (perkusja).



Przedsprzedaż biletów na koncert ruszy w środę 31 lipca o godzinie 16:00.