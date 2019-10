Tercet Egzotyczny: Koncert "Pamelo żegnaj" pamięci Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej

We wtorek (1 października, początek godz. 19) w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się koncert "Pamelo żegnaj". Będzie to ostateczne pożegnanie Tercetu Egzotycznego, który kończy działalność po śmierci Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej.

Izabela Skrybant-Dziewiątkowska (Tercet Egzotyczny) zmarła 1 maja 2019 r. AKPA

Izabela Skrybant-Dziewiątkowska zmarła 1 maja po walce z chorobą (rak trzustki). Według niektórych danych miała 81 lat, sama jako rok urodzenia podawała 1941 r. O śmierci ikony polskiej piosenki poinformowano na profilu Tercetu Egzotycznego (posłuchaj przeboju "Pamelo, żegnaj"!).



7 maja we Wrocławiu odbył się pogrzeb Izabeli Skrybant-Dziewiątowskiej z grupy Tercet Egzotyczny. Wokalistka została pochowana na na cmentarzu przy ul. Bardzkiej obok swojego męża Zbigniewa Dziewiątkowskiego.

"Myślę o starości. Nie boję się. Każdy z nas umrze... To bardzo naturalne" - mówiła gwiazda Tercetu Egzotycznego.

Koncert upamiętniający ikonę estrady nosić będzie podtytuł: "Tribute to Izabella Skrybant-Dziewiątkowska i Tercet Egzotyczny". Na scenie pojawi się założony specjalnie na tę okazję Tercet Egzotyczny Band, złożony z muzyków i przyjaciół Tercetu.

Kilka piosenek zaśpiewa córka Izabeli - Katarzyna Dziewiątkowska. Wystąpią również m.in. Alicja Janosz, Natalia Lubrano, Girls On Fire, Jacek Krzaklewski (gitarzysta grupy Perfect) i chór Gospel Life pod kierownictwem Anny Marii Mbayo. Całość poprowadzi Jerzy Skoczylas z kabaretu Elita.

Pula darmowych wejściówek na koncert została wyczerpana.



1 maja 2019 r. w wieku 78 lat zmarła Izabela Skrybant-Dziewiątkowska - wokalistka i liderka grupy Tercet Egzotyczny.

"Miałam wielki problem, żeby z wielu pięknych piosenek Tercetu wybrać tych kilka, które zabrzmią na koncercie. Postanowiłam zrobić przegląd piosenek zespołu: od tych najstarszych, do najnowszych. Żeby były i te popularne, ale też te mniej znane, a piękne. A i tak musiałam wiele utworów odrzucić, bo inaczej koncert musiałby trwać siedem godzin" - opowiada Katarzyna Dziewiątkowska w rozmowie z serwisem NaszeMiasto.pl.

Koncert otworzy przebój "Pamelo żegnaj" w oryginalnym wykonaniu Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej i jej męża Zbigniewa Dziewiątkowskiego, zmarłego w styczniu 2002 r. współzałożyciela Tercetu, kompozytora i współtwórcy największych hitów formacji.

"Postanowiłam, że nikt nie ma prawa, w trakcie takiego koncertu, śpiewać tej piosenki. (...) Utwory będą w nowych aranżacjach, stworzonych przeze mnie i przez moich kolegów muzyków, w klimatach bardzo sentymentalnych" - podkreśla Katarzyna Dziewiątkowska.

Jako Tercet formacja działała nieprzerwanie od 1963 roku. Mimo śmierci Zbigniewa Dziewiątkowskiego jego żona kontynuowała działalność. W ostatnim czasie w skład zespołu wchodzili: Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, Janusz Konefał (gitara), Sławomir Marcinkowski (bas) oraz śpiewające w chórkach córki liderki: Katarzyna Dziewiątkowska i Anna Dziewiątkowska, którą zastąpiła Gaja Tyralska.

Grupa miała na koncie takie przeboje jak: "Pamelo żegnaj", "O, Izabelo", "Kołysanka w Acapulco" oraz "Conga, Bonga i Cabasa".

