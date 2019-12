Tauron Nowa Muzyka Katowice 2020: Cigarettes After Sex w Polsce

W czerwcu 2020 roku odbędzie się kolejna edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Organizatorzy ogłosili pierwszych wykonawców.

Największą gwiazdą wśród zaproszonych będzie amerykański zespół Cigarettes After Sex.

Grupa obraca się w klimacie szeroko rozumianego popu. Pierwszy album "Cigarettes After Sex" wydali w 2017 roku, a dwa lata później opublikowali kolejną płytę "Cry". Kolejnymi gośćmi będą: tworzący muzykę elektroniczną, Floating Points, producent Andy Stott oraz DJ Tennis.

Oprócz nich na scenie pojawią się także: niemiecki DJ Gerd Janson i Francuzka Jennifer Cardini. Wcześniej organizatorzy informowali, że na festiwalu pokażą się: ACID ARAB live, Afrodeutsche, Anna Calvi, Rival Consoles, SEED Ensemble, Soap&Skin oraz Underworld.

Karnety i bilety są już dostępne. Trzydniowy karnet będzie kosztował 299 zł (do 31 grudnia), 339 zł (do 30 kwietnia) lub 379 zł (do 12 czerwca). Za karnet dwudniowy zapłacimy 239 zł (do 31 grudnia), 269 zł (do 29 lutego), 299 zł (do 30 kwietnia) lub 329 zł (do 12 czerwca). Koszt biletu jednodniowego to 199 zł (do 30 kwietnia) lub 229 zł (do 13 czerwca).



Festiwalowa niedziela, podobnie jak w poprzednim roku, będzie darmowa. Odbędzie się wtedy kolejny Fajrant!, czyli taneczny maraton na katowickich Sztauwajerach.

Tauron Nowa Muzyka Katowice 2020 to już 15. edycja festiwalu. Impreza odbędzie się w dniach 11-14 czerwca w katowickiej Strefie Kultury. To teren między ul. Olimpijską, ul. Góreckiego, al. Roździeńskiego i Parkiem Boguckim.