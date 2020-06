System Of A Down: Koncert w Polsce odwołany z powodu koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa nie odbędzie się zaplanowany na 30 czerwca koncert System of A Down w Tauron Arenie Kraków.

Serj Tankian i grupa System Of A Down odwołali występ w Polsce /Kevin Winter /Getty Images

"Koncert System Of A Down zaplanowany na 30 czerwca tego roku nie odbędzie się. Uważnie obserwujemy bezprecedensową sytuację i jest jasne, że z powodu koniecznych środków ostrożności podjętych na całym świecie, koncert nie może się odbyć" - głosi komunikat organizatorów.

Reklama

Obecnie na całym świecie potwierdzono ponad 7,25 mln zakażonych koronawirusem. Zmarło ponad 411 tys. osób - najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 112 tys.). W Polsce jest ponad 27,6 tys. zakażeń i prawie 1200 ofiar.

Odwołano w sumie sześć występów System Of A Down w Europie. Część festiwalowych koncertów zostało przełożonych na 2021 r.



Amerykański kwartet z ormiańskimi korzeniami rozpoczął działalność w połowie lat 90. Do największych przebojów zespołu należą "Aerials", "Toxicity", "A.T.W.A.", "Chop Suey!" i nagrodzony Grammy "B.Y.O.B.".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. System Of A Down B.Y.O.B.

Sprawdź tekst utworu "B.Y.O.B." w serwisie Teksciory.pl!

Dorobek System Of A Down to pięć płyt studyjnych, które sprzedały się w ponad 40-mln nakładzie - dwie ostatnie "Mezmerize" i "Hypnotize" ukazały się w kilkumiesięcznym odstępie w 2005 roku.

Potem jednak zespół zawiesił działalność, a muzycy skupili się na swoich projektach. Wokalista Serj Tankian nagrał od tej pory cztery solowe albumy, gitarzysta i wokalista Daron Malakian oraz perkusista John Dolmayan stworzyli zespół Scars on Broadway, a basista Shavo Odadijan współpracował z RZA z Wu-Tang Clan przy projekcie AcHoZeN.

Clip System Of A Down Toxicity

Sprawdź tekst utworu "Toxicity" w serwisie Teksciory.pl!

SOAD powrócił do aktywnego koncertowania w listopadzie 2010 r. Zespół odwiedził też Polskę - zagrał w Atlas Arenie w Łodzi w 2013 r., był też jedną z gwiazd Impact Festival 2017 w Krakowie.

Po kilku latach w trasie zaczęły pojawiać się pierwsze informacje o pracy nad nowym materiałem, ale nic konkretnego z tego nie wynikało.

Muzycy wprost zaczęli się wzajemnie obwiniać o to, że nie powstaje szósty album. Wydawało się wręcz, że przyszłość zespołu po raz kolejny stanęła pod znakiem zapytania.

"Ponieważ nie mogliśmy dojść do porozumienia, postanowiliśmy na razie odłożyć na bok pomysł wspólnego nagrania nowej płyty. Żałuję tylko, że nie byliśmy w stanie dać wam kolejnego albumu SOAD. Za to przepraszam" - napisał Serj Tankian na Facebooku.