W ubiegłym roku z powodu pandemii telewizyjne imprezy sylwestrowe nie mogły odbyć się w klasycznej formie. Jednak mimo nałożonych obostrzeń Sylwester Marzeń z Dwójką został zorganizowany w plenerze, a na koncercie pojawiła się publiczność. Impreza odbyła się w amfiteatrze w Ostródzie.



Sylwester Marzeń z Dwójką - co planuje TVP?

"Żal nam, że nie możemy być w tym roku znowu w Zakopanem. Pozdrawiamy serdecznie burmistrza, pozdrawiamy serdecznie mieszkańców Zakopanego, górali, Podhalan i wszystkich ludzi, którzy zawsze przyjeżdżali do Zakopanego w olbrzymiej liczbie" - mówił Jacek Kurski w ubiegłym roku, dodając, że jeśli tylko będzie taka możliwość, Sylwester Marzeń z Dwójką wróci na Podhale.

Sylwester Marzeń w TVP: Piękni i Młodzi kolejną gwiazdą imprezy!

Już wiemy, że impreza odbędzie się w Zakopanem. Poznaliśmy tez kolejną, po Maryli Rodowicz, gwiazdę imprezy. Jak donosi portal Jastrząb Post, na Sylwestrze Marzeń wystąpi gwiazda disco polo - Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi.



"Sylwester w tym roku z TVP 2, tak więc zobaczycie nas będąc przed telewizorami. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie na pewno magicznie" - powiedziała portalowi Jastrząb Post Magdalena Narożna.

Przy okazji wypowiedziała się także na temat wynagrodzeń na takich imprezach.

"Nasz menedżer dba o to, aby było stabilnie. Zostajemy w tej samej stawce. Nie zauważyłam za dużych zmian. Jedyne co, to jest mniej koncertów. To jest jedyna kwestia, która się zmieniła" - dodała piosenkarka.

Kim jest Magdalena Narożna?

Magda Narożna to niekwestionowana gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna" ( posłuchaj! ).

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.



Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź! ).