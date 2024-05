Świętują 40-lecie legendarnej płyty na dwóch koncertach w Polsce. Gdzie pojawi się Dirkschneider? [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Na początku marca 2025 r. na dwa koncerty do Polski przyjedzie Dirkschneider. Słynny wokalista ze swoim zespołem świętować będzie 40-lecie legendarnej płyty "Balls to the Wall" grupy Accept.

Udo Dirkschneider wróci do Polski na dwa koncerty /FREDRIK SANDBERG / TT newsagency /Agencja FORUM