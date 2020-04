Summer Fog Festival 2020: The Steve Hillage Band dołącza do składu

12 września w warszawskim klubie Progresja odbędzie się druga edycja Summer Fog Festival, którego celem jest promocja rocka progresywnego i psychodelicznego.

Steve Hillage zaczął tworzyć w latach 60. /Steve Thorne/Redferns /Getty Images

Do tej pory organizatorzy ogłosili trzech wykonawców, którzy pojawią się we wrześniu w Warszawie.

Pierwszą gwiazdą tegorocznej edycji jest zespół Gong. "Ogłoszenie powinno ucieszyć tych, którzy cenią granie nieoczywiste. Gong zmienia style, żongluje koncepcjami. Ci artyści wciąż i wciąż poszukują. Czasem ich koncerty to jedna rozedrgana improwizacja, czasem niebywale przemyślana konstrukcja" - mówił Kamil Kubica, pomysłodawca i organizator Summer Fog Festival.



Później do składu dołączyli: Carl Palmer, perkusista legendy prog rocka, grupy Emerson, Lake & Palmer, oraz polski zespół Lion Shepherd.

Kolejnym potwierdzonym wykonawcą jest The Steve Hillage Band. "W kręgach muzyki progresywnej i psychodelicznej Steve Hillage to niekwestionowana gwiazda. Urodził się w Anglii, pierwsze eksperymenty muzyczne i występy realizował w późnych latach 60. Oprócz nagrań pod własnym nazwiskiem, był również członkiem zespołów: Khan, Gong oraz System 7. Jego bogata w artystyczne wydarzenia kariera, była przepełniona pasją do muzyki i występami na żywo" - czytamy w ogłoszeniu. Będzie to pierwszy występ The Steve Hillage Band w Polsce.

Hillage jest również producentem. Na koncie ma współpracę z takimi gwiazdami, jak: Nash the Slash, Cock Robin, The Charlatans, Tony Banks czy Robyn Hitchcock.



"Wiem jak bardzo polscy fani czekali na przyjazd The Steve Hillage Band. Sam jestem wielkim, oddanym fanem jego twórczości, więc nie mogę się już doczekać jego występu! Mam nadzieję, że ta edycja Summer Fog Festival będzie dla publiczności satysfakcjonująca. Nie chcę jeszcze niczego przesądzać, ani teraz zbyt wiele zdradzać, lecz może okazać się, że to nie ostatnie tegoroczne ogłoszenie" - zdradza Kamil Kubica.



Druga odsłona festiwalu zagości w klubie Progresja (Fort Wola 22, Warszawa) 12 września. Bilety pojawią się w sprzedaży w pierwszych dniach maja. Organizator zapewnia, że do tego momentu ogłosi już pełny skład zespołów, które wystąpią. Zespoły będą ogłaszane w tygodniowych odstępach. Wraz z ogłoszeniem ostatniego, do sprzedaży zostaną wprowadzone karnety.