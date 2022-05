"Prawdziwą gwiazdą Koncertu dla Ziemi będzie natura" - stwierdził w oświadczeniu opublikowanym przez serwis "Billboard" will.i.am, współzałożyciel zespołu The Black Eyed Peas. I dodał, że występ w miejscu zbudowanym na dnie krateru będzie jednym z najbardziej surrealistycznych doświadczeń w jego karierze. Trudno się z nim nie zgodzić, bo Sete Cidades to miejsce niezwykłe, a pobyt tu uświadamia ludziom, jakie skarby kryje nasza planeta.

Na pomysł organizacji koncertu wpadł Nuno Bettencourt, multiinstrumentalista, producent muzyczny i gitarzysta zespołu Extreme, który urodził się na wyspie Terceira wchodzącej w skład archipelagu azorskiego. Muzyk przyznał, że ta impreza to spełnienie jego marzenia, które snuł od prawie 20 lat. W zamyśle Bettencourta lipcowy koncert ma być nie tylko okazją do podziwiania piękna natury, ale też podziękowaniem dla ekologów, przedsiębiorców, aktywistów, którzy każdego dnia przyczyniają się do walki z kryzysem klimatycznym.

Reklama

Clip Extreme More Than Words

"Dziś słowa klimat i kryzys klimatyczny wywołują wiele skrajnych emocji. A przecież nie ma znaczenia, skąd pochodzisz, nie ma znaczenia twój kolor skóry, poglądy polityczne ani to, czy jesteś bogaty, czy biedny. Bo kimkolwiek jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nie, oddychamy tym samym powietrzem, stąpamy po tej samej ziemi" - powiedział w oświadczeniu inicjator koncertu. I dodał, że nie będzie to kolejny festiwal muzyczny, ale odważne wezwanie do działania na rzecz ochrony przyrody.

Nicole Scherzinger na najnowszych zdjęciach z Thomem Evansem 1 / 5 37-letni Thom Evans jest młodszy od swojej nowej partnerki o prawie siedem lat. Źródło: Agencja FORUM Autor: WONG/Backgrid udostępnij

W trakcie dwudniowego koncertu oprócz wspomnianych The Black Eyed Peas, Stone Temple Pilots i Stinga wystąpią również Pitbull, Mod Sun, Bush, Girlfriends i Nicole Scherzinger, która będzie gospodynią wydarzenia. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany organizacjom charytatywnym działającym na rzecz ochrony środowiska. 23 lipca wybrane występy będą transmitowane za pośrednictwem platformy Veeps.