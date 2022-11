Organizatorzy wydarzenia, agencja Live Nation, zapowiada, że kolejny przystanek trasy "My Songs" będzie "żywiołowym i dynamicznym występem z jego najsłynniejszymi piosenkami". 17-krotny zdobywca nagrody Grammy powróci do Polski po niecałym roku od ostatniego koncertu w Warszawie, a do Tauron Areny po występie w 2019 roku.

Będzie to jego trzecia od 2017 roku wizyta w Krakowie.

Sting: koncert w Polsce 2023. Gdzie zagra lider The Police? Bilety, ceny

Muzyk w tym roku skończył 71 lat - mimo to jest w wybitnej formie, a jego koncerty to wspaniałe widowiska. "Show w Polsce był niezwykle energiczny i dynamiczny. Przejścia między piosenkami spadały jak grom z jasnego nieba, a po jednej zaczynała się kolejna. Może dlatego, gdy trwający niecałe 1,5 godziny koncert się skończył, miałem poczucie niedosytu. W takiej sytuacji chciałoby się jeszcze, jeszcze i jeszcze" - pisał o tegorocznym warszawskim koncercie Mateusz Kamiński.

Fani powinni się spodziewać największych przebojów, jak "Every Breath You Take" czy "Messange in A Bottle", a także solowych: "Fragile" czy "Fields of Gold". Nie zabraknie także nowych piosenek, które trafiły na album "The Bridge".

Na razie nie są znane ceny biletów. Wiadomo jednak, że przedsprzedaż wejściówek dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się już 23 listopada o godzinie 12, a dla klientów Ticketmaster 24 listopada. Do ogólnej sprzedaży bilety trafią 25 listopada 2022 roku - również o godzinie 12.

