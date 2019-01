Spring Break 2019: 11 nowych artystów

Poznański Spring Break powiększa swój skład. Do line-upu wydarzenia dołączyło 11 nowych wykonawców.

Andrzej Mrozek wystąpi na Spring Breaku w Poznaniu /Jędrzej Kołodziejski /materiały prasowe

Tegoroczna edycja Spring Break odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2019 roku. Do wcześniej ogłoszonych artystów, w tym Darii Zawiałow, dołączyli: The Dumplings, Enchanted Hunters, Kasia Lins, Adam Repucha, Resina, Santabarbara, The Picturebooks, Andrzej Mrozek, Sosnowski, The Cool Quest oraz Michał Przerwa-Tetmajer.

Jak co roku w kilkunastu miejscach koncertowych Poznania wystąpi ponad setka wykonawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Nie zabraknie także paneli dyskusyjnych oraz warsztatów.

Największa scena festiwalu zlokalizowana będzie, podobnie jak w trzech ostatnich latach, na Placu Wolności. Udział w koncertach na Placu Wolności (Enea Stage) będzie gwarantowany dla każdego, kto zakupi karnet. W innych miejscach decydować będzie pojemność.

Szczegółowe opisy artystów dostępne na stronie www festiwalu.

Clip Andrzej Mrozek Kosmos