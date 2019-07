Soundedit 2019: Moskwa i Blitzkrieg powracają na jedną scenę

Dwie łódzkie legendarne kapele - Moskwa oraz Blitzkrieg po latach znów wystąpią na jednej scenie. Wszystko przy okazji Festiwalu Soundedit.

Blitzkrieg wystąpią na Soundedit /materiały prasowe

Główne wydarzenia tegorocznej edycji Festiwalu Soundedit odbędą się w klubie Wytwórnia w dniach 24-27 października 2019.

26 października (sobota) w ramach 11. edycji Festiwalu Soundedit wystąpią: Misia Furtak, Mick Harvey oraz Stanisław Soyka. Tego samego dnia odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem". Dotychczas otrzymało ją trzydziestu ośmiu krajowych i zagranicznych wybitnych producentów muzycznych.

Natomiast 25 października (piątek) w Wytwórni zagrają: Nitzer Ebb oraz DAF. 27 października odbędą się bezpłatne warsztaty dla dzieci, a zespół Lady Pank wystąpi w roli taperów do animowanego filmu "Jacek i Placek - o dwóch takich, co ukradli Księżyc".

Pierwszego dnia festiwalu na scenie pojawią się natomiast dwie łódzkie legendy - zespoły Blitzkireg i Moskwa.

Łódzki Blitzkrieg powstał w 1987 r. Mroczne brzmienie, dynamiczne koncerty i przede wszystkim melodyjne, zostające w głowie piosenki. To była prawdziwa nowa jakość na ówczesnej polskiej zimno falowej scenie. Zespół wyróżniał się oryginalnością, co publiczność szybko doceniła. Blitzkrieg właśnie wznowił działalność wracając do koncertowania i wydając reedycję albumu "Holy War".

Moskwa zadebiutowała w 1984 r. na festiwalu w Jarocinie. Występuje więc na punkowej scenie od ponad trzydziestu lat. Powstała jednak rok wcześniej - właśnie w Łodzi. Na Soundedit zespół pojawi się w składzie: Paweł Gumola - wokal, gitara, Kamil Rogiński - bas i Radek Jarzyna - perkusja.