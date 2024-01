Simple Plan rusza w trasę koncertową. Polscy fani zachwyceni!

Od ich dojścia do sławy w nowym tysiącleciu po osiągnięcie statusu supergwiazd na antenie MTV w trakcie odradzania się pop-punku, Simple Plan są niezatartą częścią kultury popowej. Zespół powstał w Montrealu w 1999 roku. Sprzedał 10 milionów albumów na całym świecie, zdobył kilka nagród Juno, wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2010 roku i niedawno rozpowszechnił wszechobecne już wyzwanie TikToka #ImJustAKid, które wygenerowało ponad 3,4 miliona filmów, w tym nagrania Hilary Duff, Eda Sheerana, Ushera oraz Venus i Sereny Williams.

Ale co najważniejsze, nigdy nie stracili kontaktu z tym, co naprawdę się liczy - z ich publicznością. "Jesteśmy tak szczęśliwi, że mamy fanów, którzy kochają nasze stare i nowe utwory" - mówi perkusista Chuck Comeau. "Jesteśmy bardzo dumni z naszej przeszłości, ale jeszcze bardziej podekscytowani przyszłością. Zawsze czujemy, że dzielą nas tylko trzy minuty od najlepszego lub największego utworu naszej kariery" - dodaje.

Jak twierdzą, ta ambicja w pełni ujawnia się na szóstym albumie studyjnym zespołu - "HARDER THAN IT LOOKS". Album honoruje legendarne dokonania Simple Plan, jednocześnie posuwając się naprzód w nowych kierunkach, dzięki utworom takim jak "The Antidote", "Ruin My Life" (z udziałem Derycka Whibleya), "Congratulations", "Wake Me Up (When This Nightmare's Over)" i "Iconic".

"To niesamowicie skomplikowane, by być w zespole przez ponad 20 lat, utrzymywać się na fali, pozostawać ważnym kulturowo i radzić sobie z wszystkimi wyzwaniami, które stawia przed tobą życie" -mówi Bouvier. "To jest dalekie od 'prostego planu', tak naprawdę jest znacznie trudniejsze niż się wydaje. W ciągu naszej kariery zrozumieliśmy po czasie, że nasze brzmienie to atut, a nie wada. Na tej płycie powiedzieliśmy sobie: 'Zaakceptujmy to, kim jesteśmy i nie bójmy się robić tego, co robimy najlepiej'. Stworzenie dobrego albumu Simple Plan jest równie trudne, jak stworzenie czegoś wyjątkowego i nieszablonowego" - tłumaczy.

Simple Plan przekaże jednego dolara z każdego biletu na rzecz Simple Plan Foundation. Założona w 2005 roku, Simple Plan Foundation skupia się na pomaganiu swojej społeczności i pokazywaniu siły muzyki jako narzędzia, które pomaga młodym ludziom w potrzebie odnaleźć swoją pasję. Od momentu powstania Simple Plan Foundation przekazała ponad dwa miliony dolarów na różne cele charytatywne w Kanadzie.

Simple Plan i "The Hard As Rock Tour". Znamy szczegóły

Jako goście specjalni przed gwiazdą wieczoru wystąpią Mayday Parade oraz State Champs.

Mayday Parade to amerykański zespół rockowy założony w 2005 roku. Dzięki autentycznym tekstom i urzekającym melodiom grupa zyskała wielu oddanych fanów. Przez wydanie albumów takich jak "ALesson in Romantics" i "Black Lines", Mayday Parade ugruntował swoje miejsce na scenie alternatywnego rocka. Ich przeboje to "Jamie All Over" i "Miserable at Best".

State Champs to amerykański zespół pop punkowy założony w 2010 roku. Znany z chwytliwych i hymnicznych hitów zespół zyskał uznanie dzięki albumom "The Finer Things" i "Living Proof". Ich energiczne występy i zaraźliwe piosenki sprawiły, że State Champs stali się ulubieńcami tłumów. Ich godne uwagi utwory to "Secrets" i "Dead and Gone".



W ramach trasy Simple Plan zagrają 29 stycznia w klubie Stodoła w Warszawie.