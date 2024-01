Dorian Electra, Warszawa, Proxima, 18 stycznia

Jeśli macie ochotę na eksperymentalne popowe brzmienie to koniecznie zobaczcie występ Dorian Electra. Mają na swoim koncie trzy albumy, ostatni "Fanfare" ukazał się w październiku 2023 roku. Doskonale łączą różne gatunki muzyczne od EDM, synthpopu i trapu po elementy rocka z queerową estetyką. Polski koncert będzie częścią trasy "Fanfare - The World Tour".

Wicca Phase Springs Eternal, Warszawa, Hydrozagadka, 20 stycznia

Adam McIlwee zaczynał swoją karierę jako członek rockowej grupy Tigers Jaw. Od 10 lat skupia się jednak przede wszystkim na swoim solowym projekcie Wicca Phase Springs Eternal, w ramach którego wydał 6 albumów. Najnowszy krążek ukazał się w czerwcu 2023 roku. Jego muzyka to połączenie emo rapu, trapu i witch house'u z songwriterską wrażliwością. Muzyka wspierać będzie podczas warszawskiego koncertu młoda, londyńska artystka Care Charmer.

Clan of Xymox, Poznań, 2progi, 20 stycznia; Warszawa, Niebo, 27 stycznia

Legenda muzyki dark wave wystąpi w naszym kraju dwukrotnie. Pierwsze albumy były wydane jako Xymox pod szyldem wytwórni 4AD przyniosły grupie popularność w latach 80. Kolejne "Twist of Shadows" i "Phoenix" zagwarantowały holenderskiej ekipie uznanie w Ameryce. W 1997 roku lider Ronny Moorings przeniósł się do Niemiec i zmienił nazwę grupy na Clan of Xymox, zmieniając brzmienie na bardziej industrialne. Najnowszy album "Limbo" został wydany dwa lata temu i pokazał, że ich twórczość nadal przyciąga uwagę fanów.

The Vaccines, Warszawa, Progresja, 23 stycznia

Lubicie połączenie indie rocka z popem, z delikatnie wyczuwalną nutą retro w piosenkach? Koniecznie zobaczcie występ The Vaccines. Pochodzący z Londynu kwartet od dekady podbija listy przebojów swoimi nagraniami. Tym razem oprócz uznanych kompozycji, na koncercie nie zabraknie nowych utworów, ponieważ 12 stycznia grupa opublikuje swój szósty album "Pick-Up Full of Pink Carnations". Na trasie The Vaccines towarzyszy młoda australijska formacja Teen Jesus & the Jean Teasers, który zadebiutował w tym roku płytą "I Love You".

Cornelia Jakobs, Warszawa, Hydrozagadka, 23 stycznia

Tym razem coś dla fanów Eurowizji. Młoda Szwedka była jednym z muzycznych objawień 66. Konkursu. Chociaż zajęła czwarte miejsce, jej występ został zauważony przez widzów, a piosenka "Hold Me Closer" stała się europejskim przebojem.



Zdjęcie Cornelia Jakobs / Stefano Guidi / Getty Images

Beast In Black, Gloryhammer, Kraków, Klub Studio, 24 stycznia

Krakowski klub wypełnią metalowe riffy podczas imprezy "Glory and the Beast". Beast In Black to fińska formacja odwołująca się do dokonań takich kultowych kapel jak Judas Priest czy Accept. Ich ostatni album "Dark Connection" ukazał się dwa lata temu i przynosi sporą porcję power metalowych kompozycji. Brytyjska Gloryhammer promuje właśnie swoją najnowszą płytę "Return to the Kingdom of Fife". Oba zespoły wspierać będzie szwedzki Brothers of Metal.

Max Cooper 3D/AV, Warszawa, Palladium, 26 stycznia; Poznań, Klub Tama, 22 lutego

To nie będzie zwykły koncert, a zapierające dech multimedialne widowisko, stworzone przez Maxa Coopera. W obu klubach powstaną dodatkowe ekrany i instalacje przygotowane specjalnie na występ brytyjskiej gwiazdy techno, która w 2022 roku wydała album "Unspoken Words".

Slowdive, Warszawa, Progresja, 27 stycznia

Legendarny shoegaze’owy zespół powrócił w 2023 roku nowym albumem "Everything Is Alive", którym udowodnił, że od czasu swojej reaktywacji w 2014 roku jest nadal jednym z najważniejszych przedstawicieli tego nurtu na świecie. Ich koncerty są zawsze niezwykle widowiskowe, a piękne kompozycje na żywo zyskują dodatkową moc. Muzycy jak zwykle sięgną po swoje klasyczne kompozycje z lat 90. i nowe nagrania z ostatnich płyt.

Simple Plan, Warszawa, Stodoła, 29 stycznia

Kanadyjscy rockerzy mają zgodnie z nazwą prosty plan do wykonania. Rozbujać publiczność zgromadzoną w Stodole swoim skocznymi przebojami i przekonać do szalonej zabawy. Istniejący od dwóch dekad zespół ma na swoim koncie sześć albumów, najnowszy "Harder Than It Looks" ukazał się w 2022 roku. Grupa przyjedzie do naszego kraju w ramach światowej trasy "Hard As Rock Tour".

Abbath, Gdańsk, Drizzly Grizzly, 30 stycznia; Warszawa, Proxima, 31 stycznia; Kraków, Kamienna12, 1 lutego

Ten black metalowy projekt powraca do Polski na trzy koncerty. Norweska gwiazda Olve Eikemo był jednym z członków grupy Immortal. Po jej opuszczeniu stworzył solowy projekt, który cieszy się nie mniejszą popularnością wśród fanów tego gatunku. Ostatni album Abbath "Dread Reaver" ukazał się w 2022 roku. Podczas koncertów grupę wspierać będą pochodząca z Ameryki Toxic Holocaust i szkocki Hellripper.

Bonnie Tyler, Kraków, ICE, 2 lutego; Radom, RCS, 4 lutego

Chociaż brytyjska gwiazda skończyła 70. lat, nie zwalnia tempa. Właśnie świętuje na trasie czterdziestolecie swojego największego przeboju "Total Eclipse of the Heart". W 2021 roku ukazał się jej osiemnasty studyjny album "The Best Is Yet to Come", z którego piosenki z pewnością znajdą się w zestawie utworów zaprezentowanych podczas występów na scenie.



Zdjęcie Bonnie Tyler / Aldara ZN / Getty Images

Architects, Łódź, Atlas Arena, 3 lutego

Popularność brytyjskiej metalcore'owej formacji już dawno przekroczyła klubowe sale i przeniosła zespół do wielkich sal koncertowych. Łódzki występ będzie szansą na sprawdzenie koncertowej mocy piosenek z najnowszego albumu "The Classic Symptoms of a Broken Spirit" oraz przypomnieniem sobie najlepszych kompozycji Architektów. Grupę podczas koncertu wspierać będą While She Sleeps i Loathe.

OMD, Gdańsk, B90, 6 lutego; Warszawa, Stodoła, 7 lutego; Kraków, ICE, 8 lutego

Kolejna szansa, aby usłyszeć doskonałe przeboje, definiujące pop w latach 80. i 90., wyśpiewane charakterystycznym głosem Andy'ego McCluskeya. Od czasu reaktywacji w 2006 roku grupa nieustannie produkuje nowe nagrania. Ich ostatni album "Bauhaus Staircase" ukazał się w październiku 2023 roku i zajął drugie miejsce na brytyjskiej liście najlepiej sprzedających się albumów. Szykują się trzy niezapomniane wieczory dla fanów klasycznego synthpopu w najlepszym wydaniu.

IAMDDB, Warszawa, Progresja, 9 lutego

Posiadająca portugalskie i angolskie korzenie, a mieszkająca w Manchesterze artystka Diana De Bito znana jest pod pseudonimem IAMDDB. Popularność zdobyła w 2018 roku, kiedy poprzedzała występy Lauryn Hill podczas jej brytyjskiej trasy koncertowej. Jej muzyka to wypadkowa fascynacji Bobem Marleyem, urban jazzem i hip-hopem.

Cradle Of Filth, Gdańsk, Klub B90, 12 lutego; Warszawa, Progresja, 22 lutego; Kraków, Klub Studio, 23 lutego

Działający od trzech dekad, ekstremalnie metalowy, brytyjski zespół po długiej przerwie ponownie wystąpi w Polsce i to aż na trzech koncertach. W kwietniu 2023 roku ukazała się płyta koncertowa "Trouble and Their Double Lives", pierwszy materiał formacji wydany we współpracy z wydawnictwem Napalm Records, na którym znalazły się również dwa premierowe utwory "She is a Fire" oraz "Demon Prince Regent". Grupie towarzyszyć będą podczas koncertów Wednesday 13 i Sick N’ Beautiful.

Only The Poets, Kraków, Klub Studio, 18 lutego; Poznań, Klub Tama 19 lutego

Popularność tego młodego brytyjskiego zespołu wzrasta z każdym wydanym singlem. Występowali razem z Lewisem Capaldim, Bastille, a ostatnio wspierali Louisa Tomlinsona podczas brytyjskiej i europejskiej części jego światowej trasy koncertowej. Tym razem czas na samodzielny koncert grupy. Lekkie, niezwykle melodyjne pop rockowe kompozycje znajdują zawsze uznanie wśród słuchaczy.

James Arthur, Warszawa, Torwar, 20 lutego

Pod koniec stycznia 2024 roku ukaże się najnowsza płyta brytyjskiej gwiazdy "Bitter Sweet Love". Znakomity wokalista i songwriter zaprezentuje nowe piosenki obok swoich sprawdzonych przebojów podczas warszawskiego koncertu. Od czasu wygranej w programie "X Factor" jego kolejne płyty podbijają listy przebojów. O jego popularności w naszym kraju może świadczyć fakt przeniesienia koncertu z klubu Stodoła na Torwar.

Zdjęcie James Arthur / Mike Lewis Photography / Getty Images

Parov Stelar, Warszawa, Klub Stodoła, 21 lutego; Kraków, Klub Studio, 22 lutego

Parov Stelar to występujący pod scenicznym imieniem austriacki muzyk, producent i didżej Marcus Füreder. Jego styl muzyczny opiera się na połączeniu jazzu, house’u, electro i hip-hopu. Artysta wystąpi w ramach trasy "Theater Tour 2024", podczas której zaprezentuje swoją muzykę w mniejszych i bardziej intymnych przestrzeniach.

Crystal Fighters, Warszawa, Progresja, 23 lutego

Angielsko-hiszpański elektroniczny kolektyw zaprasza fanów rytmicznych dźwięków na doskonałą zabawę. Właśnie ukazał się ich najnowszy studyjny album "Light+", z którego muzyka z pewnością wypełni wnętrze klubu Progresja.

Depeche Mode, Łódź, Atlas Arena, 27 lutego, 29 lutego

Światowa gwiazda powraca do naszego kraju z niezmiennie cieszącą się popularnością trasą koncertową "Memento Mori World Tour". Dwa łódzkie koncerty będą kolejnym dowodem na niesłabnącą dominację grupy. Jak zwykle fani Depeche Mode będą mogli bawić się przy największych przebojach zespołu i nagraniach z ostatniego albumu.