Działający od ponad trzech dekad, kultowy zespół z Japonii zobaczymy w piątek, 10 listopada, na deskach poznańskiego klubu 2Progi. Impreza w ramach rocznicowej "30 Years Of Eastern Darkness Tour" będzie pierwszym koncertem Sigh w Polsce!

U boku Sigh w stolicy Wielkopolski zagrają niderlandzki Laster spod znaku eksperymentalnego, nastrojowego black metalu; oraz reprezentujący bardziej pierwotne, klasyczne podejście do gatunku zespół Krolok ze Słowacji.



Przypomnijmy, że Sigh, dowodzony przez grającego na klawiszach wokalistę Miraia Kawashimę, jest jedną z najdłużej istniejących, nagrywających i koncertujących metalowych grup z Kraju Kwitnącej Wiśni.



"Sigh od zarania posiadał swój unikalny muzyczny charakter, wzbogacając, początkowo death metal, o dźwięki fortepianu, ewoluując do symfonicznych blackmetalowych brzmień z dalekowschodnim pierwiastkiem. Muzyka Sigh śmiało łączy black metal z elementami heavy i doom metalu, psychodelicznego rocka, awangardy i typowo wschodniej melodyki. Ze wszech miar jeden z najbardziej nietuzinkowych zespołów na metalowej scenie" - czytamy w notce informacyjnej Left Hand Sounds, organizatora jedynego koncertu Japończyków w Polsce.



Dodajmy, że trzon składu Sigh uzupełniają basista Satoshi Fujinami oraz grająca na saksofonie altowym wokalistka Mika alias Dr. Mikannibal, prywatnie żona wspomnianego Miraia Kawashimy.

Bilety na poznański koncert Sigh dostępne są w cenie 99 i 109 zł (przedsprzedaż w dwu pulach) i 130 zł (w dniu imprezy).



"Shiki", ostatnia duża płyta Sigh, miała swą premierę w 2022 roku nakładem brytyjskiej Peaceville Records. Promującego ten materiał utworu "Satsui" możecie posłuchać poniżej:



Wideo