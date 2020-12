Sepultura: Koncert w Polsce w 2021 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W listopadzie 2021 roku brazylijska Sepultura zagra koncert w stolicy Dolnego Śląska.

Jak informuje organizator, krakowska Knock Out Productions, Sepultura wystąpi 9 listopada 2021 roku we wrocławskim klubie A2.

Na trasę po Starym Kontynencie słynna grupa rodem z Belo Horizonte zaprosiła dwóch gości specjalnych, których zobaczymy również we Wrocławiu. Są nimi amerykańscy weterani thrash metalu z Sacred Reich oraz Crowbar, tytani sludge metalu z Nowego Orleanu.



"Nie możemy się już doczekać, by powrócić na scenę z naszym nowym albumem 'Quadra'! Najbardziej lubię koncertować właśnie w Europie i bardzo za tym tęsknię. Do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się!" - napisał Andreas Kisser, gitarzysta Sepultury.

Bilety na wrocławski koncert Sepultury trafią do sprzedaży w środę, 16 grudnia, w cenie 130 zł (przedsprzedaż) i 150 zł (w dniu imprezy).



Przypomnijmy, że "Quadra", nowa płyta Sepultury, miała swą premierę 7 lutego nakładem Nuclear Blast Records.



Materiał ten promuje m.in. wideoklip do utworu "Means To An End". Możecie go zobaczyć poniżej: