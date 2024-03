Kwartet z Denver w stanie Kolorado zobaczymy 18 czerwca w stołecznym klubie VooDoo. Wayfarer przyjadą do Polski w ramach trasy po Europie, na której promować będą swój nowy album "American Gothic". Płyta ujrzał światło dzienne pod koniec października 2023 roku nakładem kanadyjskiej Profound Lore Records (na Starym Kontynencie dzięki niemieckiej Century Media Records).

"Potężne riffy mieszają się tu z posępnymi, przepełnionymi wrażliwością melodiami, a jeśli upadek amerykańskiego snu mógłby mieć jakąś ścieżkę dźwiękową, to ta płyta idealnie by do tego pasowała" - czytamy.

Reklama

Intrygująca, zakorzeniona w amerykańskiej tradycji muzyka Wayfarer łączy w sobie m.in. nastrojowy black metal i gothic country, którego scena rozwinęła się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku właśnie w Denver.

Wayfarer powraca do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

Z tego samego miasta położonego u podnóża Gór Skalistych pochodzi formacja Dreadnought, która towarzyszyć będzie Wayfarer podczas europejskich wojaży, w tym na koncercie w Warszawie.



Powstały w 2012 roku Dreadnought stawia, jak czytamy, na poszukiwania i kreatywność, i choć ich muzyka najczęściej określana jest jako metal progresywny, znajdziemy w niej także elementy doom metalu, jazzu, folku, black metalu i post rocka. Dyskografię Dreadnought zamyka wydany przez wspomnianą Profound Lore Records album "The Endless" z 2022 roku.



Bilety na warszawski koncert Wayfarer - organizowany przez WiniaryBookings - dostępne są od 85 zł.



Teledysk do utworu "To Enter My House Justified" Wayfarer z longplaya "American Gothic" możecie zobaczyć poniżej:

Clip Wayfarer To Enter My House Justified