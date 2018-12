Sarah Brightman powraca do Polski na jeden koncert [DATA, MIEJSCE, BILETY]

6 listopada 2019 r. w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi słynna sopranistka Sarah Brightman.

Sarah Brightman powróci do Polski /Yomiuri Shimbun/Associated Press / East News

Posiadaczka ponad trzyoktawowego głosu zaprezentuje swój najnowszy materiał z płyty "Hymn".

Sarah Brightman jest najpopularniejszą, najlepiej sprzedającą się sopranistką na świecie. Określana mianem pioniera stylu muzyki classical crossover występowała w teatrach, arenach, katedrach, centrach światowego dziedzictwa i stadionach olimpijskich na całym świecie.

Swoją twórczością Sarah wykracza poza określony gatunek muzyczny, jednocząc wiele inspiracji i wpływów w unikalny dźwięk i wizję. Dziś pozostaje wśród najbardziej znanych wykonawców na świecie, a sprzedaż jej płyt sięgnęła 30 milionów sztuk, za które otrzymała ponad 180 złotych i platynowych nagród w ponad 40 krajach. O jej głosie mogła się przekonać po raz pierwszy polska publiczność podczas wydarzenia Royal Christmas Gala, którego była główną bohaterką w grudniu 2017 roku w Łodzi.

Światowa trasa promującą wydaną w listopadzie nową płytę "Hymn" rozpocznie się w Ameryce Południowej i obejmie ponad 125 koncertów na pięciu kontynentach w tym i nadchodzącym roku.

"Jestem niezwykle podekscytowana, że w końcu mogę podzielić się tym albumem ze wszystkimi. 'Hymn' jest emocjonująco - eklektyczny i obejmuje wiele różnych stylów. Wprost nie mogę się doczekać, kiedy dodam nowe utwory do mojej światowej trasy. Każdy projekt, który stworzyłam ma swój początek głęboko osadzony w emocjach, tym razem chciałam stworzyć coś, co będzie nie tylko przepięknie, ale będzie też podnosić na duchu. Dla mnie 'Hymn' sugeruje radość - uczucie nadziei i światła, coś, co jest znajome i bezpieczne. Mam nadzieję, że ten sentyment będzie rozbrzmiewał dzięki muzyce" - opowiada o swoim albumie Sarah Brightman.

Bilety do sprzedaży trafią w najbliższą środę (12 grudnia) o godzinie 10:00.