Salt Wave odsłania karty. Znamy pierwsze gwiazdy!

Goszczący od kilku sezonów na Półwyspie Helskim festiwal wyróżnia urokliwy teren, bliskość zatoki, niespieszny, kameralny klimat i gwarancja najlepszych brzmień ze światowej półki. Salt Wave już na stałe wpisał się harmonogram wakacyjnych wydarzeń na Półwyspie Helskim, a tegoroczna edycja napędzana jest energią Porsche Polska, sponsora tytularnego.

Salt Wave - kto wystąpi na festiwalu?

Wśród pierwszych potwierdzonych artystów znalazł się Jordan Rakei, nominowany do nagrody Grammy, pochodzący z Australii multiinstrumentalista, wokalista, producent i autor tekstów. Na maj zaplanował premierę piątego studyjnego albumu "The Loop". Płyta zapowiadana jest jako "najbardziej spójny i ewolucyjny album" w dorobku muzyka, który uwielbia łączyć soul i jazz z alternatywnym R&B. Koncert na Salt Wave by Porsche będzie okazją do wysłuchania nowych utworów, w tym singlowego "Flowers" w koncertowych wersjach.

Reklama

Swoją folkową odsłonę zaprezentuje multiinstrumentalistka, autorka tekstów i producentka Maro. Pochodząca z Portugalii artystka współpracowała z Jacobem Collierem i reprezentowała Portugalię z utworem "Saudade, saudade" w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji organizowanym w Turynie. Jej najnowszy album "hortelã" przynosi intymną, okrojoną wersję jej piosenek, a koncert na Półwyspie Helskim będzie relaksującą podróżą do krainy subtelnych dźwięków.

Na wiosnę premierę nowego albumu zaplanował również belgijski wokalista, autor tekstów, aranżer i producent J. Bernardt, doskonale znany z grupy Balthazar. Zapowiadana na maj płyta "Contigo" to zniewalające i kolorowe dzieło, nasycone dramatyzmem i ożywione wspaniałą melodią, wokalami i producenckimi rozkwitami mistrza studia, który zaprosił do współpracy swoich przyjaciół. Melanż dźwięków na debiutanckim solowym albumie był ukształtowany przez elektronikę, a nowy "Contigo" jest oparty na oldschoolowym zespole, o czym na żywo przekonamy się już w sierpniu.

Spotify

Przez cztery edycje Salt Wave dało się poznać jako festiwal, który słone fale bałtyckiej zatoki hipnotyzuje najlepszymi dźwiękami z dalekich zakątków świata. W line-upie tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć artystów pochodzących z Australii i Nowej Zelandii. Coterie szturmem podbili australijskie listy przebojów. Wydanym w 2022 roku singlem "Cool It Down" zapewnili sobie czołówki list sprzedaży, blisko 10 milionów odtworzeń na Spotify i podwójną platynę w Nowej Zelandii. Po wspólnej trasie koncertowej z Six60, gdzie otwierali halowe i stadionowe koncerty, wydali debiutancki album. Płyta zatytułowana "Coterie" to mieszanka popu, indie rocka i reggae, który idealnie podsumowuje atmosferę Salt Wave by Porsche.

Polskiego akcentu, gitarowego sznytu zmieszanego z rapem, indie rockiem i punkiem dostarczy Lordofon Macieja Poredy i Michał Jurka. Ich twórczość to dowód na to, że ekspresję, jaką daje rap można umiejętnie połączyć z najróżniejszymi brzmieniami. Grupa wydała niedawno album "Passé", z którego pochodzi przebojowe "Francoise Hardy" będące ich najpopularniejszym obecnie utworem w streamingu.

Ostatnim z właśnie potwierdzonych artystów jest pochodzący z Belgii YellowStraps, który wykorzystując gitarowe loopy i dźwięki pianina łączy hip hop z brzmieniami jazzu i soulu. W ubiegłym roku zaprezentował album "tentacle", wypełniony doskonale przyjętymi współpracami m.in. z Blu, Swing i Sofiane Pamart, a singlowe "Slowdown (girl what’s up)" z jesieni ubiegłego roku cieszy się milionową popularnością w serwisach streamingowych.

Salt Wave: nadajemy na tych samych falach

Na tydzień przed festiwalem rusza Salt Wave Camp, gdzie miłośnicy sportów wodnych mogą popływać na kajcie, spróbować sił w windsurfingu lub surfingu, poćwiczyć jogę przy zachodzie słońca czy wybrać się na spływ z riderami. W ten sposób Salt Wave by Porsche łączy muzyczne i sportowe emocje.

"Wierzymy, że wszyscy którzy pojawią się w sierpniu w Jastarni doświadczą nie tylko świetnych festiwalowych emocji, ale będą też mogli poczuć się zaproszeni do świata naszej marki" - podkreśla Wojciech Grzegorski, dyrektor marketingu Porsche Polska.

W sprzedaży są już dostępne karnety w cenie od 279 zł oraz bilety na pole namiotowe i kampery. Na wydarzenie zaprasza poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Sponsorem tytularnym jest Porsche Polska.