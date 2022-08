Sabaton zagrał w Polsce już prawie pięćdziesiąt koncertów, ostatni odbył się 23 sierpnia w Tauron Arenie Kraków.

- Wielokrotnie podawałem Polskę za przykład wielkich zmian w kierunku czegoś dobrego. Oczywiście jest to tylko punkt widzenia cudzoziemca, który składa wam wizytę - ale tych wizyt złożyłem już bardzo wiele - mówił w rozmowie z Interią wokalista Joakim Brodén.

Występ w Krakowie odbył się w ramach trwającej od marca trasy "The Tour To End All Tours". Powermetalowcy z Falun promują obecnie płytę "The War To End All Wars".

Sabaton - kolejny koncert w Polsce. Bilety

Kolejny występ Szwedów w naszym kraju odbędzie się 9 maja 2023 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

29 sierpnia (od godz. 10) ruszy ekskluzywna przedsprzedaż dla posiadaczy biletów na koncert, który odbył się 23 sierpnia w Krakowie. 1 września do sprzedaży trafią bilety kolekcjonerskie na płytę oraz zwykłe na płytę i sektory.

Popularność w naszym kraju dał Szwedom numer "40:1" opisujący bitwę pod Wizną. Z kolei "Uprising" ( posłuchaj! ) opowiada o powstaniu warszawskim z 1944 r.

