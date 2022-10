Sabaton zagrał w Polsce już prawie pięćdziesiąt koncertów, ostatni odbył się 23 sierpnia w Tauron Arenie Kraków.

- Wielokrotnie podawałem Polskę za przykład wielkich zmian w kierunku czegoś dobrego. Oczywiście jest to tylko punkt widzenia cudzoziemca, który składa wam wizytę - ale tych wizyt złożyłem już bardzo wiele - mówił w rozmowie z Interią wokalista Joakim Brodén.

Występ w Krakowie odbył się w ramach trwającej od marca trasy "The Tour To End All Tours". Powermetalowcy z Falun promują obecnie płytę "The War To End All Wars". Tuż po wizycie w Krakowie ogłoszono, że 9 maja 2023 r. Sabaton zagra w Atlas Arenie w Łodzi.

Teraz dowiedzieliśmy się, kto wystąpi w roli supportu przed Szwedami. W Łodzi fanów rozgrzeją formacja Babymetal i Lordi.

Babymetal to japońska grupa, której liderkami są dwie wokalistki i tancerki - Suzuka "Su-metal" Nakamoto i Moa "Moametal" Kikuchi. Formacja łącząca j-pop z heavy metalem powstała w 2010 r. jako część żeńskiej grupy Sakura Gakuin, jednej z najpopularniejszych wśród japońskich zespołów (najbardziej znanym przykładem jest AKB48 - "największy girlsband na świecie").

Ich debiutancki album "Babymetal" (z przebojem "Gimme Chocolate!!" - ponad 167 mln odsłon) ukazał się w 2014 roku. W październiku 2019 zespół podzielił się ostatnim jak dotąd studyjnym materiałem - "Metal Galaxy". Album szybko znalazł się na szczycie listy Top Rock Album magazynu "Billboard". W tym samym roku zespół wystąpił na jednym z najważniejszych festiwali w Europie - Glastonbury. W marcu 2023 r. premierę będzie miała nowa płyta "The Other One".

Choć kariera grupy nie jest długa, mieli okazję supportować już takie gwiazdy jak Red Hot Chili Peppers, Metallica czy Guns N' Roses.

"Babymetal jest obecnie jednym z najbardziej unikatowych metalowych doświadczeń na świecie" - stwierdził Rob Halford, wokalista Judas Priest.

Babymetal są najwyżej notowanym japońskim zespołem na liście Official Albums Chart w Wielkiej Brytanii. Również jako pierwszy japoński zespół wystąpili na Wembley.

Zespół Lordi powstał w Rovaniemi z inicjatywy wokalisty, autora tekstów, pomysłodawcy i projektanta ekstrawaganckich kostiumów, występującego pod pseudonimem Mr Lordi. Lordi początkowo było solowym projektem absolwenta szkoły filmowej i zawodowego charakteryzatora, który czerpał inspirację ze świata horroru i stylistyki spopularyzowanej przez zespół Kiss.



Świat usłyszał o zespole w 2002 roku, gdy po kilku latach poszukiwania wytwórni płytowej Lordi wydało swoją debiutancką płytę "Get Heavy", a promujący ją singel "Would You Love a Monsterman" wspiął się na sam szczyt fińskiej listy przebojów.

Podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2006 horror-rockmani nadspodziewanie zdeklasowali popową konkurencję, z utworem "Hard Rock Hallelujah" zdobywając wówczas najwyższy wynik punktowy w całej historii tego festiwalu.

Lordi w 2019 r. był jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festivalu w Kostrzynie nad Odrą. Dotychczasowy dorobek grupy zamyka wydany pod koniec 2021 r. imponujący box "Lordiversity", na który składa się siedem (!) nowych płyt. Po ostatnich zmianach składu Lordi tworzą: Mr Lordi (wokal), Hella (klawisze), Mana (perkusja), Hiisi (bas) i Kone (gitara), który w 2022 r. zastąpił Amena.