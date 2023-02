Na inaugurację Sceny Krak.Off (już sama nazwa zdradza, że celem jest promocja krakowskiej sceny alternatywnej) zaprezentują się następujące zespoły, które słyną z oryginalnego brzmienia i mocnego przekazu.

Istniejące od 1992 r. Świetliki to zespół, którego liderami są poeta i wokalista Marcin Świetlicki oraz basista Grzegorz Dyduch. Dotychczasową dyskografię zamyka wydany w kwietniu 2020 r. album "Wake Me Up Before You Fuck Me".

Pochodzący z krakowskiej Nowej Huty Wu-Hae działa od 1999 r., a od początku na jego czele stoi Marcin Bzyk. Twórczość zespołu określana jest jego crossover z zaangażowanymi tekstami. Po kolejnych zmianach składu w 2019 r. ukazała się płyta "Dziki kraj" (gościnnie Kazik i Maciej Maleńczuk) promowana utworami "Krakowiaczek" (dostało się prezydentowi Andrzejowi Dudzie) i "P.S.".

Reklama

Koncert otworzy K.RAMBOL. Formacja łączy brzmienia od lat 90. do dziś z tekstami żywiołowego lidera Michała Drozda.

"Tylko 333 bilety" - zapowiadają organizatorzy. Początek występu o godz. 19.



Clip Wu-Hae Krakowiaczek

Sprawdź tekst piosenki "Krakowiaczek" w serwisie Teksciory.pl!