Royal Republic: Koncerty w Polsce odwołane w ostatniej chwili!

Koncertami w Krakowie (23 listopada, Kwadrat) i Warszawie (24 listopada, Proxima) Szwedzi z Royal Republic mieli kończyć tegoroczną odsłonę trasy "Rata Tata Tour".

Tuż przed występami w Polsce w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o ich przełożeniu z powodu "pilnych spraw rodzinnych". Muzycy dodali jedynie, że dalsze wieści zostaną przekazane tak szybko, jak to będzie możliwe.

Instagram Post Rozwiń

Grupa z Malmö w swojej twórczości łączą m.in. garage rocka, pop, hard rocka, heavy metal, americanę i hip hop. Dotychczasowy dorobek obejmuje cztery albumy (ostatni to "Club Majesty" z 2019 r.) oraz nowe single "Superlove", "Magic", "RATA-TATA", "Back From The Dead" i tegoroczny "Diggin' It".

