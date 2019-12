Rock na Bagnie 2020: Armia gra "Legendę" i inne gwiazdy [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Poznaliśmy kolejne ogłoszenia 10. edycji Rock na Bagnie. Festiwal odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2020 r. w Goniądzu.

Tomasz Budzyński z grupą Armia przypomni płytę "Legenda" /Karol Makurat / Reporter

"Rock na Bagnie to największa impreza w Polsce pokazująca scenę niezależną w całej okazałości: od hardcore'a, death metalu poprzez street punk, thrash metal aż po ska, reggae i rockabilly" - zapraszają organizatorzy.

Festiwal odbędzie się na plaży miejskiej w Goniądzu (woj. podlaskie), w pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W 2020 r. jedną z gwiazd będzie amerykańska grupa The Toasters. Nowojorczycy znaleźli się na trzecim miejscu zespołów ska wszech czasów na liście magazynu "Mojo", po The Skatalites i The Specials.

W Goniądzu swoją płytę "Legenda" przypomni Armia dowodzona przez wokalistę Tomasza Budzyńskiego.

Kto jeszcze dołącza do składu festiwalu? Zagrają Bielizna, Koniec Świata, BAiKA (zespół Piotra Banacha, założyciela Indios Bravos i pierwszego lidera Hey), Sajgon, Mamusiu Ratuj (wcześniej znany jako Chaos Ukraina).

Podczas Rocka na Bagnie zaprezentują się też zagraniczni goście: The Mullet Monster Mafia (Brazylia), Fleichwolf (Niemcy), Всё_CRAZY (Białoruś) i The Zapoy!.

Do kwietnia trwają też cykliczne przesłuchania w warszawskim klubie Mechanik. Wyłoniony zostanie w nich jeden zespół, który rozpocznie przyszłoroczny Rock Na Bagnie. Na razie zgłosiło się siedemdziesiąt grup.



Do końca 2019 roku cena karnetów wynosi tylko 80 złotych.