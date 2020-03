Riedel 4 Riedel w Krakowie: Syn dla ojca [DATA, MIEJSCE, BILETY]

2 marca swoje 42. urodziny świętuje Sebastian Riedel, lider grupy Cree. Muzyk za nieco ponad dwa miesiące (5 maja) ze swoim zespołem przypomni ponadczasowe przeboje Dżemu podczas koncertu "Riedel 4 Riedel".

Sebastian Riedel (Cree) przypomni utwory śpiewane przez Ryśka Riedla z grupą Dżem /Tomasz Urbanek/DDTVN / East News

Projekt "Riedel 4 Riedel" rozpoczął się w 2019 roku, w 25. rocznicę śmierci legendarnego wokalisty Ryszarda Riedla. Fani blues-rockowego brzmienia podczas trzech koncertów mieli okazję przekonać się jaką moc mają na żywo ponadczasowe przeboje, jak "Whisky", "List do M." czy "Wehikuł czasu".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sebastian Riedel: Mija 25 lat, jak nie ma z nami mojego ojca INTERIA.PL

Reklama

5 maja w ICE Kraków odbędzie się kolejny koncert pod szyldem "Riedel 4 Riedel. Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu". Twórczość wokalisty grupy Dżem przypomni jego syn, Sebastian Riedel ze swoim zespołem Cree. Na scenie towarzyszyć muzykom będzie orkiestra kameralna Tomka Szymusia.



Uczestnicy koncertu dokładają swoją cegiełkę i wspierają budowę Śląskiego Hospicjum dla Dzieci "Świetlikowo" w Tychach. Organizator koncertu - DM Agency - przekaże 1% ze sprzedaży biletów na rzecz Fundacji budującej hospicjum, której ambasadorami są Sebastian Riedel oraz zespół Cree.

Bilety dostępne w cenie od 89 do 139 zł.

Okazuje się, że Sebastian Riedel - jako kilkulatek - wystąpił razem ze swoim ojcem.



"Był taki moment, kiedy wyszedłem na scenę, oczywiście to było niezapowiedziane i nieświadome z mojej strony, a tym bardziej ze strony ojca. Wyleciałem, bo był wolny mikrofon do gitary akustycznej. Był niziutko, drugi mikrofon obok tego, do którego śpiewał mój ojciec. Dlatego podleciałem i zacząłem śpiewać razem z nim na koncercie. To była piosenka 'Whisky'. Pamiętam, że miałem pałki w ręce, bo wtedy byłem perkusistą. Ale mam nawet tego zdjęcie. Na szczęście ktoś wtedy był tam z aparatem i takie zdjęcie zrobił. Pamiątka została" - wspomina Sebastian Riedel.