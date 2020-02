Rage Against the Machine: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

10 września w Tauron Arenie Kraków wystąpi reaktywowana grupa Rage Against the Machine. Kwartet poprzedzać będą hiphopowcy z Run The Jewels.

Zack de La Rocha i Tom Morello znów pod szyldem Rage Against the Machine

Pod koniec listopada 2019 r. pojawiła się oficjalna informacja o powrocie Rage Against the Machine na pięć koncertów w USA, w tym podczas słynnego festiwalu Coachella.

Tym samym Zach De La Rocha (wokal), Tom Morello (gitara), Tim Commerford (bas) i Brad Wilk (perkusja) potwierdzili krążące od pewnego czasu plotki o możliwej reaktywacji.

Teraz zespół ogłosił światową trasę, która potrwa siedem miesięcy i rozpocznie się 26 marca w El Paso w Teksasie. Ostatni koncert odbędzie się 12 września w Wiedniu.

Wybuchowy rapowy duet Run the Jewels (Killer Mike & El-P, sprawdź! ) dołączy do RATM (z wyłączeniem Chicago), promując swój długo wyczekiwany album "RTJ4", który ukaże się już tej wiosny.

Podczas trasy, Rage Against the Machine będzie współpracować z wieloma organizacjami charytatywnymi i grupami aktywistów (bilety, wolontariat, darowizny zespołu). Dodatkowo, całość dochodów z El Paso, Las Cruces i Phoenix, zostanie przekazana na organizacje wspierające prawa imigrantów.

Bilety na koncert w Krakowie trafią do ogólnej sprzedaży w piątek, 14 lutego o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpoczyna się w środę 12 lutego o 10.00 i potrwa do piątku, 14 lutego do 9.00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 13 lutego o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do piątku, 14 lutego do 10.00.

Zespół Rage Against the Machine rozpadł się w 2000 r. - wokalista odszedł, tłumacząc swoją decyzję różnicami w koncepcjach dalszego rozwoju zespołu między jego członkami. Reszta muzyków, we współpracy z byłym wokalistą grupy Soundgarden Chrisem Cornellem, założyła formację Audioslave. Zespół wydał trzy płyty i zakończył swoją działalność w 2007 roku.

W tym samym roku, podczas festiwalu Coachella, Rage Against The Machine wystąpił po raz pierwszy od siedmiu lat. Kolejne rozstanie nastąpiło w 2011 r.

Od 2016 r. Morello, Commerford i Wilk występowali w składzie zespołu Prophets Of Rage, razem z B-Realem z Cypress Hill i Chuckiem D i DJ Lordem z Public Enemy. Pod tym szyldem ukazał się album "Prophets Of Rage" (2017) i EP-ka "The Party's Over" (2016), a z koncertami grupa dotarła także do Polski, występując podczas Open'er Festival 2017 i Pol'and'Rock Festival 2019.

B-Real i Chuck D potwierdzili, że Prophets Of Rage kończy działalność w związku z reaktywacją RATM.

11 listopada 1992 roku do sklepów płytowych w Stanach Zjednoczonych trafił debiutancki album "Rage Against The Machine", jedna z najważniejszych płyt tamtej dekady. Zawierała utwory "Bombtrack", "Bullet in the Head" oraz "Killing In The Name", które szturmowały amerykańskie listy przebojów.

Zespół od samego początku istnienia, poza muzycznymi, miał także cele polityczne. W przekonaniu muzyków - twórczość grupy miała zmieniać świat, przeciwdziałać kapitalistycznemu wyzyskowi i krzewić idee rewolucji.

Nigdy nie ukrywali swoich politycznych poglądów i fascynacji. Podobizna kontrowersyjnego kubańskiego buntownika, Che Guevary, zawieszona była często na wzmacniaczach gitarzystów, a fragmenty jego podręcznika partyzanckiego, "La Guerra de Guerrillas", zamieszczone w "książeczkach" płytowych.

Buntownicze teksty de la Rochy nawoływały do sprzeciwu wobec skostniałego kapitalizmu, wyzyskiwaniu słabszych i wzywały do rewolucji. Muzycy wyrażali również swoje poparcie dla ruchu zapatystów - zbrojnej grupy działającej w Chiapas, jednym z najbiedniejszych regionów Meksyku.

Dyskografia zespołu obejmuje jeszcze studyjne płyty "Evil Empire" (1996), "The Battle Of Los Angeles" (1999) i "Renegades" (2000).