Pamięć Brytyjczyka postanowili uczcić polscy muzycy rockowi i metalowi, od 2012 r. organizując Memoriał Jona Lorda . W 2023 r. coroczna impreza po raz pierwszy odbyła się pod szyldem Purple Day (Polski Dzień Purpury). Pomysłodawcą projektu jest projekt Made in Warsaw , prowadzony przez Łukasza Jakubowicza , klawiszowca znanego ze współpracy m.in z Anią Rusowicz .

Podczas tegorocznej odsłony pojawią się obszerne fragmenty z płyty "Perfect Strangers". To właśnie tym materiałem w 1984 r. powrócił najsłynniejszy skład Deep Purple - Ian Gillan (wokal), Ritchie Blackmore (gitara), Roger Glover (bas), Ian Paice (perkusja), Jon Lord (organy, instrumenty klawiszowe). Nie zabraknie też klasyków z "Smoke On the Water" i "Black Night" na czele.