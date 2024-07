Połączyła ich słabość do surowych fryzur. Po latach wracają do Polski

Nowy album Banharta to efekt jego współpracy z przyjaciółką Cate Le Bon. "Kolaboracja była im pisana już po uderzająco podobnych tytułach ich wczesnych solowych albumów: 'Oh Me Oh My' (2002) Banharta oraz 'Me Oh My' (2009) Le Bon, a połączyła ich słabość do surowych fryzur i robionych w domowych warunkach tatuaży. Nigdy wcześniej nie spotkali się jednak w studiu nagraniowym, umiejscowionym w chatce w lesie i należącym niegdyś do Neila Younga. Efektem tego jest brzmieniowy krajobraz pozornych sprzeczności, pełen paradoksów. W otoczeniu natury powstało coś gładkiego, skręcającego w stronę miejskiego popu oraz kolaży w stylu Briana Eno" - czytamy w zapowiedzi.