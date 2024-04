Organizatorzy koncertu Jonas Brothers przekazali poniższy komunikat:



"Ze względu na zmiany w harmonogramie, europejska trasa Jonas Brothers zostaje przełożona. Koncert w Polsce pierwotnie zaplanowany na 30 maja 2024 w Tauron Arena Kraków, odbędzie się 16 października 2024. Wszystkie bilety zakupione na 30 maja 2024 będą honorowane 16 października 2024. Posiadacze biletów otrzymają więcej informacji drogą mailową" - czytamy.

Dodajmy, że będzie to pierwszy występ rodzinnej formacji w naszym kraju.

Jonas Brothers - kim są idole nastolatek?

Występy w ramach trasy "The Tour" odbywać się będą pod szyldem "Five Albums. One Night" - każdego wieczoru zespół wykona hity pochodzące z wydanych dotychczas na świecie pięciu albumów (nie licząc pierwszej płyty "It's About Time" z 2006 r.).

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.