Grupa Perfect rozwiązała się w 2021 roku. Mimo planowanej celebracji 40 lat na scenie, pandemia zrewidowała plany zespołu, który ostatecznie zdecydował o zawieszeniu działalności po odejściu Grzegorza Markowskiego na "koncertową emeryturę". W ubiegłym roku zmarł Piotr Szkudelski, czyli wieloletni perkusista grupy, co na zawsze miało zakończyć historię legendy polskiego rocka.

- Nie udało nam się Grzegorza przekonać do zmiany decyzji. Tak widocznie musiało być - mówił w rozmowie z Interią gitarzysta Perfectu Dariusz Kozakiewicz .



Także w ubiegłym roku pojawił się album Patrycji Markowskiej "Wilczy pęd". Jedna z kompozycji, "Kieszenie", powstała z udziałem Grzegorza Markowskiego. To jedna z rzadszych aktywności muzyka w ostatnim czasie. Córka gwiazdora stwierdziła, że ten "wyśpiewał sobie, że 'trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym'" i najzwyczajniej w świecie nie chce przeciągać tej chwili.

- To jest taki niepisany układ, ale podejrzewam, że piosenka "Kieszenie" to jest już nasz ostatni duet. Wiesz, to z tego względu, że tata nie chce śpiewać. To ja go zmuszam, ja wyciągam. To jest trochę tak, że najpierw siedliśmy z gitarą, potem poprosiłam, by ze mną zaśpiewał. A teraz jeszcze trzeba pójść i gdzieś to pokazać, wykonać, a on tego nie chce. Więc to ja go ciągnę. Mówię: "Tato, chodź, może się rozkręcisz", ale tutaj muszę uszanować jego decyzję o tym, że on nie chce. Tak więc to ja go trochę zmuszam i naciskam, ale to nie może wiecznie trwać. Więc ja szanuję tę decyzję i myślę, że to nasz ostatni utwór - mówiła Interii w maju 2022 roku.

"Przyjaciele dla Jurka Oliwy". Charytatywny koncert, na którym zagra Perfect z Grzegorzem Markowskim

Dla fanów Perfectu pojawiła się prawdopodobnie ostatnia okazja, by usłyszeć ukochany zespół z Grzegorzem Markowskim z mikrofonem. Wokalista, który zarzekał się, że nie chce wracać na scenę, podjął taką decyzję, by pomóc przyjacielowi warszawskiej grupy - Jurkowi Oliwie. Wieloletni realizator dźwięku Perfectu walczy z nowotworem złośliwym - rozsianym rakiem niedrobnokomórkowym.

Zaprzyjaźnieni z Oliwą polscy artyści zdecydowali o połączeniu sił, by zebrać pieniądze potrzebne na jego leczenie. Z tej okazji już 22 października wystąpią w krakowskich Fortach Kleparz.

W składzie Perfectu pojawią się: Grzegorz Markowski, Darek Kozakiewicz, Piotr Urbanek, Jacek Krzaklewski oraz Sławomir Puchała. Gościnnie wystąpi także Patrycja Markowska. Poza legendarnym zespołem na scenie zaprezentują się również Artur Gadowski z gitarzystami IRA - Sebastianem Piekarkiem oraz Piotrem Koncą, a także Krzysztof Cugowski, Maciej Maleńczuk i zespół Pudelsi.

Skład muzyków wzbogacą również Renata Przemyk, Grzegorz Kupczyk, Andrzej Sikorowski, Maciej Balcar, Laboratorium, Ornette. Wokaliści zaśpiewają w towarzystwie wybitnych instrumentalistów: Jerzego Styczyńskiego, Ryszarda Sygitowicza, Jacka Królika, Artura Malika, Łukasza Marka, Krzysztofa Pająka, Piotra "Bzyka" Sokołowskiego oraz Grzegorza Babisza.

Koncert poprowadzi Marek Rusinek.

Bilety na to wyjątkowe wydarzenie dostępne są w Going. Cały dochód z wejściówek zostanie przeznaczony dla Jurka Oliwy i jego rodziny. Powstała także specjalna zbiórka pieniędzy, którą można wspomóc leczenie zasłużonego realizatora dźwięku grupy Perfect.