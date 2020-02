Paulina Przybysz w "Poetach Rocka" pokaże soulowe oblicze

Już 15 lutego koncertem na Torwarze rozpocznie się nowa trasa zatytułowana „Poeci Rocka”. Jej twórcy: muzyk Leszek Biolik i dziennikarz muzyczny Marcin Tercjak chcieliby pokazać na nowo najbardziej frapujące muzyczne momenty lat 60. i 70. ubiegłego wieku, przybliżając okoliczności i historię powstania piosenek, które do dziś inspirują kolejne pokolenia odbiorców. Kamienie milowe tamtego okresu zinterpretują: Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Sławek Uniatowski, Piotr Rogucki, Łukasz Lach i gość specjalny trasy John Porter.

Paulina Przybysz to jedna z gwiazd "Poetów rocka" /materiały prasowe

"Poeci Rocka" to nowa trasa koncertowa, za którą stoją muzycy i producenci odpowiedzialni za sukces trasy "Cohen i Kobiety", przede wszystkim były muzyk Republiki, basista, kompozytor i aranżer Leszek Biolik, który zaprosił do nowego projektu Paulinę Przybysz. Dla wokalistki, która właśnie wydaje swój drugi album solowy zatytułowany "Odwilż", pojawienie się wśród artystów koncertu "Poeci Rocka" to szansa na pokazanie w nim bardziej soulowej i kobiecej strony rockowych piosenek.

"Wychowywałam się mocno na muzyce soulowej więc ważni są dla mnie szczególnie Aretha Franklin, Etta James, Bob Marley, James Brown, Quincy Jones ale też Beatlesi, których zaczęłam analizować dopiero w dorosłym życiu,. Na 1970 rok datuje się też powstanie hip hopu, pierwsze loopy, potem kontrowersyjny hit The Sugarhill Gang i cała reszta tej historii, ale też bezkompromisowa droga Patti Smith, jej ideowe zaangażowanie w sprawy polityczne" - mówi o własnych muzycznych inspiracjach Paulina Przybysz.

Artystka, która w swojej solowej twórczości poszła mocno w stronę elektroniki, podczas koncertów "Poeci Rocka" wróci niejako do klasyki i tego, co jak podkreśla, jest jej od dawna bliskie.

"Kiedy na liście zobaczyłam 'Redmption Song' Marleya to wstępną rezerwacje zrobiłam w sekundę. Ten numer od wielu lat chodzi mi po głowie i jakoś przenikliwie mnie wzrusza. Piosenka Patti Smith 'Because The Night' była częścią programu koncertu Women's Voices i jako dyrektorka artystyczna poznałam ją na wskroś i czułam że będzie ekstra zagrać ją w nowym składzie. Natomiast 'Big Yellow Taxi' Joni Mitchell było zakodowane we mnie od lat przez sampel w numerze Janet Jackson - 'Got Til Its Gone'. Więc wszystkie piosenki, które wykonam podczas trasy leżą mi jak ulał" - zdradza Paulina Przybysz.

Warto dodać, że trasa będzie miał klimat radiowej audycji na żywo, a to za sprawą Marcina Tercjaka, który podczas koncertów ze specjalnie zaaranżowanego studia przybliży widzom kulisy powstania tamtych przebojów i ich legendarnych twórców. Podczas ośmiu koncertów trasy solistom towarzyszyć będzie zespół ośmiu muzyków i jak przekonuje Leszek Biolik aranżacje, będą w sposób oczywisty nawiązywały do oryginałów.



Trasa prezentuje się następująco:



15.02 Torwar, Warszawa

22.02 Filharmonia, Szczecin

28.02 NOSPR, Katowice

1.03 Sala Ziemi, Poznań

8.03 Arena, Gdynia

15.03 ICE, Kraków

22.03 Wytwórnia, Łódź

19.04 Hala Łuczniczka, Bydgoszcz.