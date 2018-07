Paul McCartney powraca do Polski: Koncert w Krakowie

3 grudnia w Tauron Arenie Kraków wystąpi Paul McCartney. Jeden z dwóch żyjących członków The Beatles promował będzie nowy album "Egypt Station".

"Egypt Station" to pierwszy album 76-letniego Paula McCartneya z premierowym materiałem od płyty "New" z 2013 r. Album ukaże się 7 września.



Materiał był nagrywany w Los Angeles, Londynie i Sussex, zaś produkcją zajął się Greg Kurstin (m.in. Adele, Beck, Foo Fighters). Za jeden utwór odpowiada z kolei Ryan Tedder.

Poznaliśmy już dwa utwory z pierwszego singla: "I Don't Know" i "Come On to Me".

Koncert w Tauron Arenie Kraków odbędzie się w ramach trasy "Freshen Up".

"Odwiedzanie nowych miejsc to zawsze świetna zabawa! To bardzo ekscytujące doświadczenie, które pomaga zachować świeżość umysłu. Zawsze chciałem zobaczyć Kraków ponieważ słyszałem o nim wiele wspaniałych rzeczy. Świetnie się bawiliśmy podczas naszej ostatniej podróży do Polski, więc wiemy, że będzie to kolejna wyjątkowa noc dla nas. Nie możemy się doczekać powrotu - Get ready to rock Poland!"- mówi sir Paul, który w czerwcu 2013 r. wystąpił w Warszawie.

W skład zespołu towarzyszącemu McCartneyowi wchodzą: Paul "Wix" Wickens (instrumenty klawiszowe), Brian Ray (gitara basowa/gitara), Rusty Anderson (gitara) i Abe Laboriel Jr (perkusja).

Bilety w cenie od 279 zł w sprzedaży ogólnopolskiej od 20 lipca od godz. 12:00 na LiveNation.pl.

