Papa Roach i Hollywood Undead: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

7 marca 2020 r. w Hali nr 2 MTP w Poznaniu odbędzie się wspólny koncert amerykańskich grup Papa Roach i Hollywood Undead.

Na czele Papa Roach stoi Jacoby Shaddix /Gabe Ginsberg /Getty Images

Zespół Papa Roach początkowo znany był jedynie w rodzinnych okolicach, ale dzięki singlowi "Last Resort" pochodzącego z albumu "Infest" szybko zdobył międzynarodową sławę.

Dwie nominacje do nagrody Grammy, światowe trasy z Eminemem i Marylinem Mansonem sprawiły, że dziś ich utwory cieszą się dzisiaj dużą popularnością na Youtube, a płyty sprzedają są na całym świecie w milionach egzemplarzy.

Na początku 2019 r. grupa wypuściła swój 10. album "Who Do You Trust?". Muzyka Papa Roach ewoluuje, ale wciąż ma w sobie coś z oldschoolowego grania.

Hollywood Undead to rapcore'owy zespół pochodzący z Los Angeles. Ich debiutancki album ukazał się w 2009 roku, a zespół szybko zdobył sporą rzeszę fanów. Ich ostatnim materiałem jest "V" z 2007 roku.

Obecnie muzycy pracują nad nową, szóstą w ich dyskografii płytą. Niedawno ukazał się singel "Already Dead".



Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne będą od piątku 1 listopada od godziny 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż Citi Handlowy ruszy w środę, 30 października o 12:00 i zakończy się w piątek, 1 listopada o 9:00.

Przedsprzedaż na stronie Ticketmaster.pl rozpocznie się w czwartek, 31 października od 10:00 i potrwa do piątku, 1 listopada do 10:00.