PalmJazz Festival 2019 w Gliwicach: Szczegółowy program

Poznaliśmy szczegóły dziesiątej, jubileuszowej edycji PalmJazz Festival w Gliwicach.

Imprezy w ramach 10. edycji PalmJazz Festival odbywać się będą w terminie 4 listopada - 6 grudnia.

"Kompozycja jubileuszowej edycji festiwalu została nakreślona przez Krzysztofa Kobylińskiego - dyrektora artystycznego i oparta jest o artystów, którzy mają do przekazania coś świetnego, muzykę która porusza" - czytamy w zapowiedzi.

W ciągu ostatniej dekady w Gliwicach występowali m.in. Branford Marsalis, Randy Brecker, Al Di Meola, Mike Stern, Terence Blanchard, Yasmin Levy, Kurt Elling, Jan Garbarek, Joshua Redman, Yellowjackets, Hiromi, Stanley Clarke, Bill Evans i polskie gwiazdy: Stanisław Soyka, Hanna Banaszak i wielu innych.

W tym roku pojawią się m.in. John Scofield, Jean-LucPonty & Clara Ponty Quartet, Avishai Cohen Trio. Specjalnym przedsięwzięciem festiwalowym będzie koncert Krzysztof Kobyliński & Friends (KK Pearls, Erik Truffaz, Stanisław Soyka oraz Aukso Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia), który odbędzie się w Hali Arena w Gliwicach 15 listopada.

Organizatorzy zapraszają również na koncerty towarzyszące, czyli PalmJazz Days, które w tym roku odbędą się w Tarnowskich Górach.



Oto szczegółowy program PalmJazz Festival 2019:

4.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - Rudy Linka Trio (CZ, US)

godz. 21:00 - Entheos Trio (IT)

5.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - John Scofield & Jon Cleary Duo (US)

godz. 21:00 - John Scofield & Jon Cleary Duo (US)

6.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - Mikael Godee & Leszek Kułakowski Duo (SE, PL)

godz. 21:00 - Rain Sultanov & Shahin Novrashi (AZ)

7.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - Roby Lakatos & ImproVision Quartet (HU, PL)

godz. 21:00 - Roby Lakatos & ImproVision Quartet (HU, PL)



PalmJazz Days:

8.11 Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry

godz. 19:00 - Amar/Pysz/Sur Trio (FR,PL)

9.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - Jean-Luc Ponty & Clara Ponty Quartet (US)

godz. 21:00 - Jean-Luc Ponty & Clara Ponty Quartet (US)

11.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - Jennifer Kamikazi Trio (GB)

godz. 21:00 - AMC Trio & Unit (SK)

12.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - Puma Piasecki Duo (PL)

godz. 21:00 - Marcin Wasilewski Trio (PL)

14.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - JazzLab Orchestra (CA)

godz. 21:00 - Marcin Wyrostek Duo (PL)

15.11 - Arena Gliwice

Krzysztof Kobyliński & Friends (PL, IL, FR) - KK Pearls, Stanisław Soyka, Erik Truffaz, Aukso Orkiestra Kameralna Miasta Tychy p/d Marka Mosia



PalmJazz Days:

22.11 Pałac w Rybnej - Tarnowskie Góry

godz. 18:30 - Krzyżanowski Quartet (PL)

24.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - Dainius Pulauskas Group (LT)

godz. 21:00 - Nils Petter Molvaer Group (NO)

28.11 - CK Jazovia

godz. 18:30 - Franz Hackl Quartet (US, AT)

godz. 21:00 - Blue Brass Band feat. David Murray (US, AT)

29.11 CK Jazovia

godz. 18:30 - Film - AMAZING GRACE - Aretha Franklin Concert Film

godz. 21:00 - Film - Blue Note Records Beyond the Notes

5.12 CK Jazovia

godz. 18:30 - Avishai Cohen Trio (IL, AZ)

godz. 21:00 - Avishai Cohen Trio (IL, AZ)

6.12 CK Jazovia

godz. 14:00, 16:00 i 18:00 - Jazzowy Mikołaj dla dzieci.