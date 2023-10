Zespół Petera Tägtgrena, słynnego szwedzkiego muzyka i producenta oraz frontmana i lidera deathmetalowego Hypocrisy, zobaczymy 2 listopada w krakowskim klubie Kamienna 12. Pain, którego twórczość oscyluje wokół industrialnego rocka i metalu oraz muzyki elektronicznej, przyjedzie do Polski w ramach europejskich wojaży pod szyldem "I Am On Tour".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pain Zombie Slam

Gościem specjalnym trasy będzie folkmetalowa grupa Ensiferum z Finlandii. W charakterze supportów u boku Pain wystąpią także symfometalowa formacja Eleine z Szwecji oraz Ryujin - melodyjni deathmetalowcy z Japonii.



Bilety na krakowski koncert Pain - organizowany przez Knock Out Productions - dostępne są w cenie 119 zł (140 zł w dniu imprezy).



"Coming Home", ostatnia duża płyta Pain, miała swą premierę w 2016 roku. W połowie 2021 roku zespół wydał w postaci singla pierwszy od wielu lat autorski utwór "Party In My Head". W połowie września Szwedzi wypuścili kolejną premierową kompozycję.

Teledysk do singla "Revolution" możecie zobaczyć poniżej: