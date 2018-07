Orbital na Festiwalu Soundedit w Łodzi

Brytyjski duet Orbital dołącza do składu jubileuszowej 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi.

Orbital wystąpi na festiwalu Soundedit /Kenny McCraken /materiały prasowe

Poruszający się w nurcie muzyki elektronicznej Orbital był prekursorem gatunku, który później rozwinęli Daft Punk czy The Chemical Brothers. Dzięki Brytyjczykom, zespoły grające muzykę taneczną występują dzisiaj podczas wielkich festiwali muzycznych na równych prawach z gwiazdami rocka. Duet podczas występów na żywo często decyduje się na zaskakujące improwizacje.

Reklama

Orbital został założony przez dwójkę braci Phila i Paula Hartnollów w 1989 r. Pierwszy utwór nagrali na magnetofonie ich taty. Kawałek nosił tytuł "Chime" i został wydany w grudniu 1989 r. Utwór dotarł do 17. miejsca brytyjskiej listy przebojów. Dzięki temu zespół zasłużył sobie na występ w legendarnym programie "Top of the Pops". Pierwszy album zatytułowany "Orbital" (znany również jako "Zielony album") bracia nagrali w 1991 r.

Uznanie wśród krytyków, jak i szerszej publiczności duet zdobył wydając w 1993 r. drugą płytę - "Orbital 2". Album dotarł do 28. miejsca brytyjskiej listy przebojów i utrzymał się tam przez piętnaście tygodni. Krążek rozpoczynał utwór "Time Becomes", który zawierał zsamplowane fragmenty kompozycji Michaela Dorna z filmu "Star Trek: Następne pokolenie". Ten sam motyw rozpoczynał nagranie "Mobius", które znalazło się na pierwszym albumie Brytyjczyków. Celem tego zabiegu było wywołanie u fanów zespołu wrażenia, że otrzymali przez pomyłkę pierwszy krążek duetu zapakowany jako "Orbital 2".

Wideo Orbital - Halcyon On and On

W 1996 r. grupa nagrała singel "The Box", który dotarł do 11. miejsca w Wielkiej Brytanii. Album "In Sides", na którym znalazł się wspomniany utwór, dotarł do pierwszej piątki najlepiej sprzedających się płyt. Zawierał znacznie bardziej taneczną muzykę niż poprzednie wydawnictwa i został znakomicie przyjęty przez krytyków muzycznych. Bracia komponowali również muzykę do filmów i seriali, m.in.: "Event Horizon", "The Saint", "The Beach", "xXx", "Octane" czy "Pusher".

W 2004 r. po serii udanych koncertów zespół zakończył działalność, a każdy z braci zajął się solową produkcją muzyki. Orbital wrócił na scenę w 2009 r. podczas festiwalu The Big Chill. Bracia występowali na największych festiwalach na całym świecie, w tym na: Glastonbury, Homelands, Tribal Gathering, Fuji Rock, Lollapalooza, Electric Picnic, Global Gathering, Creamfields, Blue Dot, Woodstock czy Coachella. Brytyjczycy wystąpili także podczas otwarcia Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie w 2012 r.

Duet od początku swojej działalności wydał łącznie osiem albumów. Dziewiąty - "Monsters Exist" będzie miał premierę 14 sierpnia br.

Clip Orbital Tiny Foldable Cities

Orbital pojawi się w Łodzi podczas 10. edycji Festiwalu Soundedit. Zespół wystąpi 25 października w Klubie Wytwórnia.

Dzień później zagrają: zimnofalowa legenda The Opposition oraz kultowo-klubowa Morcheeba. 27 października wystąpią: Mery Spolsky, Nosowska i Giorgio Moroder. Tego samego dnia odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem".