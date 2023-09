Pierwszymi liderami formacji byli Andy McCluskey (wokal, bas, instrumenty klawiszowe) i Paul Humphreys (instrumenty klawiszowe, wokal). To właśnie z nimi grupa OMD zasłynęła takimi przebojami, jak m.in. "Joan of Arc" i "Enola Gay". Od tamtego czasu skład zespołu zmieniał się wielokrotnie, a jedynym stałym członkiem pozostał McCluskey.

Clip OMD Enola Gay

Nowy album "Bauhaus Staircase" został skomponowany przez założycieli zespołu, McCluskeya i Paula Humphreysa. Ten pierwszy przyznał, że nowe utwory powstały w czasie lockdownu spowodowanego pandemią, gdy twórcom doskwierała... "totalna nuda". Obecnie liderom towarzyszą jeszcze Martin Cooper (klawisze, saksofon) i Stuart Kershaw (perkusja).

OMD: Koncerty w Polsce w 2024 r.

6.02.2024 - Gdańsk, B90

7.02.2024 - Warszawa, Stodoła

8.02.2024 - Kraków, ICE.

Bilety w cenach od 199 zł trafią do sprzedaży 22 września o godzinie 10:00.

Premierowy materiał powstał we współpracy z rockowym producentem Davidem Wattsem, który wniósł do stylu OMD nowe elementy. Jak sami mówią, jest to ich najbardziej politycznie zaangażowana płyta, na której realizują swoje ambicje, by być jednocześnie jak Stockhausen i ABBA. Zamiast spoczywać na laurach i odcinać kupony od nostalgii, muzycy patrzą również w przyszłość: zarówno w tekstach nowych piosenek, jak i odważnych elektronicznych brzmieniach.

Clip OMD Bauhaus Staircase

Wpływ OMD na muzykę pop lat 80. jest nieoceniony, to oni jako jedni z pierwszych wynieśli do mainstreamu brzmienia syntezatorów. Do tej pory sprzedali ponad 15 milionów albumów oraz 25 milionów singli, a pośród nich takie ponadczasowe przeboje jak "Enola Gay" czy "Maid of Orleans" oraz album "Architecture & Morality" (1981).