Off Festival 2020: Caribou wśród głównych gwiazd festiwalu

Organizatorzy ujawnili kolejne gwiazdy tegorocznej edycji Off Festival w Katowicach. Kto pojawi się na imprezie organizowanej przez Artura Rojka?

Caribou będzie jedną z gwiazd OFF Festivalu 2020 /Nick Pickles/WireImage /Getty Images

OFF Festival Katowice 2020 odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.

W listopadzie 2019 poznaliśmy pierwszych wykonawców, którzy pokażą się w Katowicach. Na scenie pojawi się nazywany ojcem punk rocka Iggy Pop (8 sierpnia 2020, Scena Perlage). Iggy był już gościem Off Festivalu w 2012 r. razem z legendarnym zespołem The Stooges.

Drugim ogłoszonym gościem był feministyczny punkrockowy zespół Bikini Kill. Ostatnim znanym wykonawcą był Tropical Fuck Storm - australijska formacja utrzymująca muzykę w klimatach szeroko pojętego rocka.

Kolejno do składu dochodzili: kanadyjski piosenkarz Mac DeMarco, który został także kuratorem Sceny Eksperymentalnej w niedzielę i zaprojektował specjalny kolekcjonerski bilet, Robert Piernikowski, znany m.in. ze składów projektów Napszykłat i Syny oraz brytyjska ikona synth popu Shury.

Na scenie zobaczymy także ukraińską raperkę znaną pod pseudonimem Alyona Alyona, grającą house i disco Folamour oraz hiphopowe trio z Arizony - Injury Reserve.



Ostatnią znaną do tej pory gwiazdą był Lazarus - pochodzący z Malawi albinos. Jak wiadomo, życie w tym miejscu świata z przypadłością bielactwa nie jest łatwe. Lazarus jednak podjął walkę za pomocą muzyki. Dzięki finansowemu wsparciu Madonny wyprodukowano dokument na temat życia wokalisty, a sytuacją jego i podobnych do niego osób zainteresowało się ONZ i Amnesty International.



Teraz organizatorzy odkryli kolejne karty. Jednym z headlinerów będzie Caribou. "Na tym koncercie będziemy latać wyżej niż samoloty z lotniska obok" - obiecują organizatorzy. Do składu dołączył także nowojorski kwartet DIIV. Zespół wrócił po kilkuletniej przerwie i w ubiegłym roku wydał trzecią w dorobku płytę - "Deceiver".

Podczas festiwalu usłyszymy także wybuchową mieszankę industrialu, metalu, muzyki noise i radykalnej elektroniki - Petbrick.

Przyjdzie również pora na unikalny projekt z fascynującą historią w tle. W 2016 roku Wacław Zimpel odkrył w archiwach Biblioteki Publicznej w Delhi zapisy nutowe utworów, które przypominały polskie mazurki. Okazały się śladem Tadeusza Sielanki, wiejskiego muzykanta z okolic Sochaczewa, który w 1941 roku uciekł ze stalinowskiego gułagu i dotarł do Indii. Ta historia i te dźwięki były punktem wyjścia dla Radical Polish Ansambl do poszukiwań obszaru wspólnego polskiej muzyki tradycyjnej i współczesnej awangardy.

W składzie znalazł się również zespół The Murder Capital. "To wybitny debiut nagrany przez wspaniały nowy zespół, który w granie wkłada całe serce" - zachwycał się albumem "When I Have Fears" recenzent "The Guardian".

Amyl and the Sniffers nazywa się nieślubnym dzieckiem AC/DC i The Stooges. Na koncie mają debiutancki album uznany za najlepszą australijską płytę rockową 2019 roku.



Line up uzupełniają: piosenkarz z Alaski Quinn Christopherson oraz reprezentant polskiej sceny rapowej Koza.