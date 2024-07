Niezwykły koncert w katowickim Spodku. "Był sobie człowiek"

"Earth 2.0. Był sobie człowiek" - co już wiemy?

"Planujemy stworzyć czuły i zarazem brutalnie szczery obraz człowieka we współczesnym świecie. Chcemy pokazać jego piękno i brzydotę, aspiracje i ułomności, moc sprawczą i niszczycielską, a nieraz ogromną siłę w kontraście do tak bezdennej bezsilności wobec samych siebie" - zapowiada Matylda Damięcka , dyrektorka artystyczna wydarzenia.

"Na potrzeby widowiska zostanie skompletowany zespół, w którego składzie znajdą się znakomici polscy muzycy i muzyczki. Matylda i Łukasiewicz zaprosili do współpracy nieprzypadkowych gości specjalnych: na scenie dołączą do nich Maria Peszek i Natalia Przybysz - jedne z najbardziej znanych artystek zaangażowanych; Krzysztof Zalewski - rockman z aktywistycznym zacięciem; Marcin "Abradab" Marten - kultowa postać polskiego hip-hopu, znana ze składu Kaliber 44; Justyna Święs - współtwórczyni The Dumplings, obdarzona głosem będącym idealnym połączeniem niepokoju, delikatności i wibrującej siły oraz Błażej Król - wokalista, autor tekstów i jedna z najbardziej oryginalnych postaci na polskiej scenie muzycznej" - czytamy w zapowiedzi koncertu.