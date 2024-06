Myles Kennedy co trzy lata wypuszcza nowy materiał sygnowany własnym imieniem i nazwiskiem. Wokalista znany z grupy Alter Bridge i współpracy ze Slashem zapowiedział premierę swojej trzeciej płyty solowej. W nagraniach "The Art Of Letting Go" wsparli go Zia Uddin (perkusja) i Tim Tournier (bas).

Album pojawi się 11 października nakładem wytwórni Napalm Records. Do sieci właśnie trafił teledysk do singla "Say What You Will".

Klip, który wyreżyserował Gordy De St Jeor (Mammoth WVH), opowiada historię prześladowanej i nieśmiałej uczennicy, uwalniającej się ze swojej skorupy z pomocą nauczyciela, woźnego i osoby serwującej lunch, granych przez Kennedy'ego, Uddina i Tourniera podczas szkolnego pokazu talentów.

Wideo Myles Kennedy - "Say What You Will" (Official Video)

Pod koniec października ruszy trasa promująca "The Art Of Letting Go". Siódmym przystankiem będzie Warszawa - 7 listopada Myles Kennedy ze swoim zespołem wystąpi na koncercie w klubie Progresja. W roli gościa specjalnego pojawi się Black River Delta.



Myles Kennedy - szczegóły płyty "The Art Of Letting Go" (tracklista):

1. "The Art Of Letting Go"

2. "Say What You Will"

3. "Mr. Downside"

4. "Miss You When You're Gone"

5. "Behind The Veil"

6. "Saving Face"

7. "Eternal Lullaby"

8. "Nothing More To Gain"

9. "Dead To Rights"

10. "How The Story Ends".