Niall Horan zagra koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W ramach światowej trasy "Nice To Meet Ya" Niall Horan wystąpi również w Polsce.

Niall Horan zagra koncert w Polsce /Jason Koerner /Getty Images

Niall Horan rozpocznie trasę koncertową 20 kwietnia w Bridgestone Arena w Nashville.

Tour związany jest z promocją płyty "Heartbreak Weather", której premiera zaplanowana jest na 13 marca.



Piosenkarz wystąpi w Polsce w towarzystwie gościa specjalnego - Maisie Peters.

Koncert odbędzie się 13 października w warszawskiej hali COS Torwar. Oficjalna sprzedaż biletów na koncert Horana rozpocznie się w piątek, 6 marca o 10:00.

Pochodzący z Mullingar w Irlandii, Horan sprzedał ponad 80 milionów płyt i wielokrotnie koncertował po całym świecie razem z zespołem One Direction.



Dzięki pełnometrażowemu solowemu debiutowi "Flicker", wokalista odniósł globalny sukces i cieszył się dużym uznaniem krytyków. Album wspiął się na szczyt listy Billboard. "Flicker World Tour" obejmował wyprzedane koncerty w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie, Singapurze, Japonii, Brazylii i Australii.

"Heartbreak Weather" to album, który rejestruje pełen zakres emocji odczuwanych, gdy miłość rozwija się i ostatecznie rozpada. Łączy nowoczesny pop i nostalgiczny groove z rockiem, folkiem i partiami chóru.



"To prawie album koncepcyjny" - mówi Horan. "Miałem nadzieję opowiedzieć ludziom historię, napisać piosenki o związku od jego początku aż do końca - z różnych stron - zamiast pisać same smutne utwory o sobie. Bo kiedy dochodzi do rozpadu związku, nie jest to tylko i wyłącznie coś smutnego" - tłumaczy.

7 lutego Horan udostępnił promujący płytę singel "No Judgement" wraz z oficjalnym teledyskiem.