28. edycja Pol'and'Rock Festival odbyła się w dniach 4-6 sierpnia 2022 w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. Była to pierwsza ponownie w pełni otwarta formuła po pandemii koronawirusa.

Jurek Owsiak potwierdził, że kolejna odsłona festiwalu odbędzie się 3-5 sierpnia 2023 roku, ponownie w Czaplinku.

- Podpisaliśmy tu umowę na trzy lata. Wczoraj widziałem się z burmistrzem miasta, który tutaj przyjechał, był tak oczarowany, że już chciał podpisać umowę na 9 lat. Powiedziałem: 'Zaraz, spokojnie, zróbmy najpierw 3 lata'. To daje nam możliwość inwestycji - najbardziej przydałaby się nam kanalizacja i prąd. Ilość prądu, które używamy, może oświecić duże miasto - mówił Jurek Owsiak dla Interii.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Do tej pory Jurek Owsiak ujawnił dwie zagraniczne gwiazdy - mowa o amerykańskich zespołach Biohazard i Spin Doctors . Wiadomo też, że na scenie zaprezentuje się francuski producent Carpenter Brut. W koncertowym wydaniu na scenie wspomagają go gitarzysta Adrien Grousset i perkusista Florent Marcadet z metalowej grupy Hacride .



Teraz poznaliśmy kolejnego uczestnika festiwalu - mowa o Napalm Death , legendzie sceny grindcore z Wielkiej Brytanii. Kultowa grupa z Birmingham w lutym 2022 r. wypuściła minialbum "Resentment Is Always Seismic - A Final Throw Of Throes", swego rodzaju suplement "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", ostatniego longplaya Napalm Death z 2020 roku.

"'Resentment Is Always...' można uznać jako dodatek - albo materiał towarzyszący - do albumu 'Throes...'. Od dawna przymierzaliśmy się do wypuszczenia minialbumu - w duchu dawnych czasów - i znaleźliśmy dość dobrej jakości utworów, by to zrobić" - potwierdzał jeszcze przed premierą Mark "Barney" Greenway, frontman Napalm Death.

Poza sześcioma autorskimi kompozycjami, na trwającym blisko pół godziny "Resentment Is Always..." usłyszymy także dwie przeróbki: "People Pie" SLAB! i "Don't Need It" Bad Brains.

U boku Greenwaya zespół tworzą Shane Embury (bas), Mitch Harris (gitara) i Danny Herrera (perkusja). Na koncertach dodatkowo wspiera ich John Cooke (gitara).

