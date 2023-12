Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard , Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid, Vio-lence, Body Count, Sodom, Crystal Lake i LIK.

Poznaliśmy również trzech headlinerów - to brytyjska grupa Bring Me The Horizon, Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated) oraz jedna z ikon thrash metalu - Megadeth .

"Frustracja, ból, miłość. Całe spektrum emocji na Mystic Festival 2024! Jesteście na to gotowi?" - tak organizatorzy zapowiedzieli kolejne ogłoszenie.

Skład festiwalu uzupełniają mający spore grono oddanych fanów w Polsce zespół Enter Shikari , a także Dool (rock z Holandii), Cage Fight (crossover z Wielkiej Brytanii) i Hanabie. (metal core z Japonii).

Brytyjska formacja Enter Shikari jest po prostu sceniczną bestią, która wybucha ciężkimi riffami, zieje dubstepowymi bitami, aby po chwili przytulić nas popową, słodką melodią i pokonać mocą growlingu Rou Reynoldsa. "A Kiss for the Whole World" to ich najnowszy album, wydany w lutym, który ponownie okazał się komercyjnym i artystycznym sukcesem grupy.

Grupa regularnie koncertuje w Polsce (ostatnio w listopadzie) - zarówno w klubach, jak i na dużych festiwalach.

Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).