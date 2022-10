Tegoroczna edycja odbyła się na początku czerwca w nowej lokalizacji - właśnie na terenie Stoczni Gdańskiej. Poprzedni Mystic Festival zorganizowano w 2019 r. w Tauron Arenie Kraków (sceny były ustawione także poza halą), a plany na kolejny rok wywróciła pandemia koronawirusa.

W Gdańsku głównymi gwiazdami byli Judas Priest (legenda heavy metalu świętowała swoje 50-lecie), Szwedzi z Opeth oraz dowodzona przez Kinga Diamonda duńska formacja Mercyful Fate. Zagrali również m.in. Saxon, Katatonia, Mastodon, Obituary, Mayhem, Sólstafir, Vader, Mgła, Baroness, Kvelertak, Heilung, Benediction, Tribulation i Azarath.

Mystic Festival 2022 - Judas Priest (zdjęcia z koncertu) 1 / 50 Zespół przyjechał do Polski w ramach "50 Heavy Metal Years" z okazji 50-lecia istnienia zespołu, która nie doszła do skutku przez pandemię koronawirusa. Grupa miała zagrać w naszym kraju w 2020 roku. Źródło: INTERIA.PL Autor: Karol Makurat udostępnij

Organizatorzy właśnie ujawnili pierwszych wykonawców, którzy zagrają podczas Mystic Festival 2023. Specjalny program z repertuaru grupy Motörhead przygotuje rodzinna formacja Phil Campbell and the Bastard Sons. Phil Campbell to gitarzysta, który występował w słynnej brytyjskiej grupie Motörhead przez 32 lata, wydał z tym zespołem 16 płyt studyjnych i 4 albumy koncertowe.



Po śmierci Lemmy'ego w grudniu 2015 r. i zakończeniu działalności przez Motörhead gitarzysta powołał formację Phil Campbell's All Starr Band. Zespół został później przemianowany na Phil Campbell and the Bastard Sons. Na scenie towarzyszą mu jego trzej synowie, Todd, Dane i Tyla, oraz wokalista Neil Starr.

- To była dość spontaniczna decyzja, ale też wyraz uznania dla moich synów, bez których ta grupa przecież by nie istniała i, oczywiście, dla Motörhead. Nieraz najlepsze rzeczy w życiu wychodzą, kiedy postawisz na spontaniczność - tłumaczył Phil Campbell zmianę nazwy w rozmowie z Interią.

W Stoczni Gdańskiej zaprezentują się także: mający wielu fanów w Polsce portugalski Moonspell, szwedzka legenda death metalu Unleashed, francuski projekt Perturbator, grająca metal progresywny supergrupa Soen (w składzie m.in. muzycy znani z Opeth, Amon Amarth i Willowtree) i zamaskowany brytyjski projekt Sleep Token.



2 listopada mamy poznać pierwszego headlinera imprezy.

W sprzedaży są już 4-dniowe karnety Early Bird (639 zł), 4-dniowe karnety VIP (899 zł) oraz dodatkowo nocleg w Mystic Camp.