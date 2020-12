Mystic Festival 2021 zamyka skład: Sólstafir wśród gwiazd [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Kolejnych ośmiu wykonawców, tym postmetalowcy z islandzkiej grupy Sólstafir, uzupełniło skład Mystic Festivalu 2021. Tym samym impreza zamknęła swój imponujący skład.

Adalbjorn Tryggvason (Sólstafir) w akcji /Matthew Eisman/WireImage /Getty Images

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Mystic Festivalu miała się odbyć w dniach 10-11 czerwca na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że te plany zostały przełożone na 2021 r. Przyszłoroczna odsłona odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2021 r. w Stoczni Gdańskiej. Podczas trzech dni na pięciu scenach wystąpi aż 70 zespołów, a headlinerami będą grupy Judas Priest, Mercyful Fate oraz Gojira.

Wystąpią również tacy wykonawcy, jak m.in. Mayhem, Kvereltak, Baroness, Killing Joke, Katatonia, Heilung, Obituary, Oranssi Pazuzu, Witchcraft, Mgła, Blindead, Azarath, Code Orange, The Hu, Igorrr, Truchło Strzygi, Mortiis. Specjalny program "De Profundis" zaprezentuje polska legenda death metalu - Vader.

Teraz organizatorzy uzupełnili skład imprezy.

W Gdańsku zagrają także Sólstafir (Islandia), Anna von Hausswolff (Szwecja), Imperial Triumphant (USA), Årabrot (Norwegia), Bleed From Within (Szkocja), (Dolch) (Niemcy), Nightrun87 (Polska) i Favorit89 (Polska).



W najbliższy poniedziałek (14 grudnia) poznamy podział na dni i sceny. Do sprzedaży trafią też bilety jednodniowe.



Karnety na Mystic Festival 2021 można nabyć w cenie:

Pula nr 3 - 479 zł - do wyczerpania limitowanej puli lub do 11 maja 2021

Pula nr 4 - 499 zł - do wyczerpania limitowanej puli

Pula nr 5 - 519 zł - do wyczerpania.



Wszystkie karnety dwudniowe zakupione na rok 2020 zachowują ważność i zapewniają wstęp na całość (3 dni) festiwalu w 2021 roku.