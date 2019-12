Mystic Festival 2020: Kolejne ogłoszenia!

Mystic Festival 2020 odbędzie się w dniach 10-11 czerwca na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

The Hu łączy metal z ludową muzyką mongolską /Joseph Okpako/WireImage /Getty Images

Do składu krakowskiego festiwalu dołączył m.in. jeden z największych ekscentryków sceny metalowej Devin Townsend. Na imprezie pojawi się także egzotyczny metal z dalekiej Mongolii - zespół The Hu. Do Krakowa ściągną również fińskie grupy: Amorphis i Oranssi Pazuzu.

W ponure, hipnotyzujące klimaty publiczność zabierze szwedzki Witchcraft. Ciekawą propozycją będzie Alien Weaponry, który łączy metal z maoryskim tańcem wojennym. Nasz kraj na festiwalu zaprezentuje Truchło Strzygi.



Motanka pokaże połączenie nowoczesnego metalu z ukraińskim folkiem, natomiast mocniejszymi brzmieniami death metalu poczęstuje Beast.



Szczegółowy harmonogram imprezy:



Dzień pierwszy (10 czerwca):



Judas Priest

Mercyful Fate

Heilung

Devin Townsend

Mgła

Katatonia

Amorphis

Obituary "Slowly We Rot"

Alien Weaponry

Infected Rain

Motanka

Baest.





Dzień drugi (11 czerwca):

Nightwish

Gojira

Accept

The Hu

Sepultura

Beast in Black

Vader "De Profundis"

Witchcraft

Oranssi Pazuzu

Black River

Truchło Strzygi

Hentai Corporation.





Bilety na festiwal są już dostępne. Karnety dwudniowe można zdobyć w cenie: 459 zł (Early Bird; do 16 grudnia lub do wyczerpania puli), 479 zł (Regular Sale; do 15 maja lub do wyczerpania puli), 499 zł (Last Minute Sale; do 9 czerwca).Bilety jednodniowe będą kosztowały: 259 zł (do 16 grudnia), 279 zł (do 15 maja), 299 zł (do 9 czerwca), 319 zł (podczas trwania festiwalu).

