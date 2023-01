Czterokrotny zdobywca Grammy nie zwalnia tempa. Trasa "Higher Tour 2023" obejmie Kraków, gdzie zaśpiewa 10 lutego w Tauron Arenie. Do tego miejsca powróci po ponad trzech latach.



Michael Buble sprzedał ponad 75 milionów płyt, a liczba jego nagród obejmuje kilkanaście różnych wyróżnień i ponad 50 nominacji.

47-letni Kanadyjczyk obiecał sobie, że nie tylko będzie podtrzymywał płomień wielkich klasyków "American Songbook", ale wniesie do tych ponadczasowych melodii także swój osobliwy styl, silny wokali miłość do tych ponadczasowych melodii. Po drugie, zamierzał napisać hity godne szczytów list przebojów, które staną się klasykami. Trzecim i najważniejszym dla niego zadaniem było zaprezentowanie całej tej muzyki podczas jednego koncertu i zabranie słuchaczy w wyjątkową podróż podczas wieczoru, którego nigdy nie zapomną.

W marcu 2022 r. wypuścił swój 11. album studyjny - "Higher". Z tego wydawnictwa pochodzą single "I'll Never Not Love You" i "Higher". Na płycie znalazły się także m.in. wyprodukowana przez Paula McCartneya wersja jego ballady "My Valentine", duet z Williem Nelsonem ("Crazy"), "Bring It On Home to Me" Sama Cooke'a i "Make You Feel My Love" Boba Dylana .