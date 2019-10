Metalmania 2020: Idle Hands i Imperator [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Grupy Idle Hands i Imperator dołączają do rozpiski Metalmanii 2020. Festiwal - po raz pierwszy w formule open air (na otwartej przestrzeni) - został przeniesiony z Katowic do Warszawy.

Idle Hands wystąpi podczas Metalmanii 2020 /materiały prasowe

Metalmania 2018. Jarek Szubrycht: Lepiej tańczyć pod sceną

25. edycja Metalmanii odbędzie się 29 sierpnia 2020 r.

Teraz wiadomo, że festiwal został przeniesiony z katowickiego Spodka na Letnią Scenę Progresji do Warszawy.

Podczas imprezy zaprezentuje się czołówka światowej i polskiej sceny metalowej, nie zabraknie również dodatkowych atrakcji dla fanów metalu.

Do pierwszych gwiazd - Mayhem (Norwegia) oraz Szwedzi z Candlemass i At the Gates - dołączyły grupy Idle Hands i Imperator.

Idle Hands to autorzy jednego z najbardziej ekscytujących tegorocznych debiutów. W 2018 r. wydali EP-kę "Don't Waste Your Time", a pełnometrażowy materiał nosi tytuł "Mana".

Ta amerykańska formacja łączy gotycki heavy metal z punkową furią.

Clip Idle Hands I Feel Nothing

Łódzki Imperator to jeden z prekursorów death metalu na polskiej ziemi. Grupa powstała w 1984 r. i z przerwami działała do 2000 r. W zeszłym roku nastąpiła reaktywacja zespołu.

Wideo Imperator - the rest is silence

Poprzednia edycja odbyła się 7 kwietnia 2018 r. w katowickim Spodku. Na dwóch scenach zaprezentowała się czołówka zagranicznej i polskiej sceny metalowej. Gwiazdami byli m.in. Emperor, Napalm Death, Asphyx, Destroyer 666, Kat & Roman Kostrzewski, Mekong Delta, Blaze Of Perdition, Alastor i Anima Damnata.

Metalmania 2020 rozpocznie się o godz. 13:00. Godzinę wcześniej zostaną otwarte bramy.

Bilety w cenie 180 zł trafiły już do sprzedaży.